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Fluminense reforça campanha por presença da torcida em amistosos no Maracanã

Tricolor enfrenta Nova Iguaçu e Bahia

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:20
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Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/FFC)
Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/FFC)

O Fluminense intensificou a mobilização para garantir casa cheia no Maracanã durante os dois amistosos que disputará antes da sequência da temporada. O clube vem utilizando as redes sociais para convocar a torcida tricolor a comparecer ao estádio e apoiar a equipe nos confrontos contra Nova Iguaçu e Bahia.

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    • Além de servirem como preparação, os dois amistosos do Fluminense no Maracanã terão um atrativo especial para os torcedores: as partidas marcarão a estreia de Hulk diante da torcida tricolor. A expectativa é de que o atacante faça sua primeira apresentação no estádio vestindo a camisa do clube.

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    Para incentivar a presença do público, o Fluminense definiu preços mais acessíveis para os ingressos dos amistosos no Maracanã. Os bilhetes para o público geral custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), enquanto os sócios-torcedores contam com descontos exclusivos na compra das entradas.

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    • O primeiro dos dois amistosos do Fluminense no Maracanã será diante do Nova Iguaçu, na quarta-feira (8), às 20h30. Já o segundo amistoso acontece no domingo (12), às 16h, contra o Bahia. Ambos os confrontos terão presença de torcida e servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

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    No segundo semestre do ano, o Fluminense disputa três competições. O Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 3ª posição, a Copa do Brasil e a Libertadores, que estão na fase das oitavas de final.

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    Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada

    Fluminense x Nova Iguaçu
    📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
    ⏰ Horário: 20h30
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    ➡️ Fluminense anuncia venda de Facundo Bernal ao Betis

    Fluminense x Bahia
    📅 Data: 12 de julho, domingo
    ⏰ Horário: 16h
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho
    Jogadores do Fluminense treinam no CT Carlos Castilho em preparação para amistosos e retorno das competições oficiais (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
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