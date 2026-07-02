Bastidores: atitude de Thiago Silva na chegada ao Fluminense deixa recado Jogador

A volta de Thiago Silva ao Fluminense começou em ritmo forte. O zagueiro antecipou a chegada ao Rio de Janeiro, encarou mais de 10 horas de voo entre a madrugada de domingo e segunda-feira (30) e, mesmo após uma longa viagem internacional, se apresentou ao clube antes do previsto. O nível de entrega do capitão passou recado ao elenco.

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O defensor estava fora do continente, desembarcou no Brasil, foi ao CT Carlos Castilho e iniciou a rotina de integração com o elenco. No primeiro dia, Thiago não foi a campo para atividade com bola, mas se apresentou aos companheiros, conversou com jogadores e comissão técnica, realizou exames, testes físicos e avaliações internas.

Depois da passagem pelo CT, o zagueiro foi para casa. O descanso, no entanto, não foi completo. Thiago ainda fez uma sessão particular de treinamento, em mais uma demonstração do cuidado que mantém com a parte física.

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A postura não surpreende quem convive com o capitão tricolor. O zagueiro é visto como uma referência em preparação, recuperação e cuidado corporal. Na última passagem pelo clube, inclusive, teve influência direta na evolução de processos internos do departamento de performance.

O defensor recomendou equipamentos e ajudou o Fluminense a avançar em áreas ligadas a cuidados físicos, dados fisiológicos, monitoramento e recuperação. A visão do jogador sobre preparação sempre foi tratada como diferencial nos bastidores.

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Primeiro treino com bola

Na terça-feira, o zagueiro voltou ao CT e participou de atividade com bola. Foi o primeiro trabalho de campo desde a reapresentação ao Fluminense. A presença de Thiago Silva nos amistosos contra Nova Iguaçu, no dia 8 de julho, e Bahia, no dia 12, ainda é tratada como dúvida. A tendência é que ele seja preservado, principalmente por ter acabado de encerrar a temporada europeia e não ter feito toda a intertemporada com o elenco tricolor.

O grupo do Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho. Desde então, os jogadores passaram por testes, avaliações e já acumularam uma sequência de treinos em campo. Thiago iniciou esse processo apenas agora.

Além disso, a idade e o calendário pesado pesam na avaliação. Na última passagem pelo clube, o zagueiro chegou a perder jogos importantes por questões físicas. A ideia do Fluminense é evitar riscos antes da retomada oficial da temporada.

Apesar da tendência de preservação, a presença de Thiago Silva nos amistosos não está descartada. O zagueiro tem fama de "fominha" internamente e costuma demonstrar desejo de estar em campo sempre que possível. Ainda assim, o clube deve controlar a carga de trabalho. A prioridade é deixar o jogador em melhores condições para a sequência decisiva da temporada.

O que já se sabe é que Thiago Silva não poderá reestrear oficialmente pelo Fluminense contra o Red Bull Bragantino, no retorno do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o dia 17 de julho. O Fluminense conseguiu, junto à CBF, a antecipação da janela nacional. Por isso, Hulk poderá ser inscrito e ficar à disposição antes da abertura regular do período.

O caso de Thiago Silva é diferente. Como a transferência do zagueiro é internacional, o registro depende da janela ligada à Fifa. A princípio, o período só será aberto no dia 20 de julho. Com isso, mesmo que esteja em boas condições físicas, Thiago não deve estar disponível para enfrentar o Bragantino. A reestreia oficial do zagueiro ficará para depois da abertura da janela internacional.

Confraternização no CT do Fluminense

Depois do treino desta terça-feira, o Fluminense também promoveu uma confraternização no CT Carlos Castilho. O encontro reuniu elenco, comissão técnica e funcionários de diferentes áreas do clube. Participaram profissionais da parte técnica, física, comunicação, manutenção e outros setores do centro de treinamento. O evento contou com show e teve clima de integração antes da retomada da temporada.

Thiago Silva no treino do Fluminense com Hulk ao fundo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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