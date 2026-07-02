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Faltam 15 dias: como está o Fluminense para a volta do Brasileirão?

Tricolor se reapresentou com novidades no elenco para retomada do calendário

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 12:58
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Luis Zubeldia comandando treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou a intertemporada com o elenco praticamente completo para a retomada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no período foi a presença de Hulk, que já trabalha normalmente com o grupo e poderá ser inscrito para os próximos compromissos oficiais.

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    Inicialmente, a janela de transferências abriria apenas no dia 20 de julho, o que impediria Hulk de estar à disposição para o retorno do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, no dia 17. O Fluminense, no entanto, conseguiu junto à CBF a antecipação da janela nacional. Com isso, o atacante poderá ser regularizado normalmente.

    O técnico Luis Zubeldía segue no comando e mantém a confiança da diretoria. A comissão já trabalha pensando nos amistosos marcados para o mês de julho, que servirão como preparação antes da volta das competições oficiais.

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    • Durante parte da intertemporada, o Fluminense não contou com Agustín Canobbio e Thiago Silva. O uruguaio estava com a seleção na Copa do Mundo e, após a eliminação do Uruguai, recebeu férias. A reapresentação dele está marcada para o dia 10 de julho.

    Thiago Silva, por sua vez, ainda não tinha acordo fechado quando o elenco iniciou os trabalhos. O zagueiro acertou o retorno ao clube, se apresentou na segunda-feira, fez exames e testes, e na terça já participou de atividade com bola. Ele agora está integrado ao grupo, mas ainda é dúvida para os amistosos.

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    A tendência é que o defensor seja tratado com cautela, já que vinha da temporada europeia e não participou de toda a preparação iniciada no dia 23.

    Thiago Silva no treino do Fluminense
    Thiago Silva no treino do Fluminense com Hulk ao fundo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

    Lesionados

    O Fluminense não tem grandes problemas médicos neste momento. O elenco está praticamente todo à disposição.

    A principal baixa segue sendo Matheus Reis, que se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O jogador já está em fase avançada do processo e se aproxima do estágio final da recuperação para voltar ao campo e iniciar uma integração mais plena ao grupo.

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    Amistosos do Fluminense antes do Brasileirão

    O Fluminense fará dois amistosos no Maracanã antes da retomada do Brasileirão. O primeiro será contra o Nova Iguaçu, no dia 8 de julho. Depois, o Tricolor enfrenta o Bahia, no dia 12.

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