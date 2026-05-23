Com golaço no ângulo, Fluminense perde para o Mirassol; dê suas notas

O Fluminense perdeu para o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor conseguiu finalizar apenas uma vez na direção do gol. Denilson, marcou um golaço de primeira no ângulo de Fábio, ainda no primeiro tempo.

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Polêmica na primeira etapa

O Fluminense fez um primeiro tempo ruim diante do Mirassol e foi para o intervalo atrás no placar após sofrer forte pressão do adversário no Maião. A equipe de Luis Zubeldía teve dificuldade para controlar a posse de bola, sofreu defensivamente e viu Fábio fazer boas defesas em cabeçadas de Alesson e Daniel Borges. O gol saiu aos 35 minutos, quando Carlos Eduardo venceu Renê pela direita, cruzou na área e, após falha de Jemmes no corte, Denilson acertou um chutaço de primeira no canto. No ataque, o Tricolor pouco produziu, mas quase empatou em jogada individual de Lucho Acosta nos acréscimos. Antes disso, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Fluminense em lance envolvendo Samuel Xavier e Reinaldo dentro da área, mas voltou atrás após revisão no VAR.

Segundo tempo fraco

No segundo tempo, o Fluminense até tentou ter mais posse de bola, mas seguiu com enorme dificuldade para criar chances claras e praticamente não ameaçou o Mirassol. A equipe de Luis Zubeldía abusou dos erros técnicos, sofreu nos contra-ataques e viu Fábio continuar como principal destaque da partida, com grandes defesas em finalizações de Denilson, Shaylon e Edson Carioca. O Tricolor só conseguiu finalizar pela primeira vez no gol aos 43 minutos, em cabeçada fraca de Cano defendida sem dificuldades por Walter. Mesmo com as entradas de Cano, Riquelme e Wesley Natã, o time pouco produziu ofensivamente e terminou derrotado por 1 a 0 fora de casa.

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➡️Veja gol em Mirassol x Fluminense: Denilson abre o placar

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O "Lance Capital" é o que aconteceu imediatamente antes da finalização do gol de Denilson. O zagueiro Jemmes cortou a bola de cabeça para a entrada da área, no jeito para o chute do adversário.

Deu aula 🏅

Fábio teve mais uma grande atuação e impediu uma goleada do Mirassol no Maião. O goleiro não teve culpa no golaço de Denílson.

Ficou abaixo 📉

Por conta do erro no lance do gol, Jemmes vai ser o escolhido do "Ficou abaixo". O zagueiro não teve uma boa partida no geral, mas tudo piora por ter cortado a bola de cabeça pra entrada da área, no pé de Denilson.

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Ei, juiz! 📣

Aos 47 minutos, Sávio Pereira marcou pênalti para o Fluminense por um puxão de Reinaldo sobre Samuel Xavier. No entanto, o VAR chama o Sávio que cancela o pênalti marcado em campo após revisão. Os jogadores tricolores ficaram na bronca

Notas do Fluminense; Avalie os jogadores!

Notas do Mirassol; Avalie os jogadores!

Samuel Xavier em Mirassol x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

✅Ficha técnica

Mirassol 1 x 0 Fluminense 17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 19h (de Brasília).

📍 Local: Maião, em Mirassol - SP.

⚽Gols: Denilson (35'/1T)

🟨Cartões amarelos: Denilson, Alesson (MIR); Nonato, Lucho Acosta, Freytes (FLU)

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado e Reinaldo (Victor Luis); Denilson (Chico Kim), Aldo Filho, Shaylon; Alesson (Nathan Fogaça), Carlos Eduardo (Eduardo) e Edson Carioca (Lucas Oliveira).

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Bernal, Nonato (Hércules) e Acosta (Cano); Serna, Soteldo (Riquelme) e John Kennedy (Wesley Natã).

🟨 Arbitragem

🕴️ Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)