Fluminense acerta venda de Bernal ao Betis; Tricolor fica com 60% do valor Jogador viaja nas próximas horas para Espanha

O Fluminense acertou a venda de Facundo Bernal ao Betis, da Espanha. Como antecipado pelo Lance!, o Tricolor aceitou uma proposta de cerca de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 62 milhões) pelo volante, valor que o próprio clube sinalizou aos espanhóis no início do ano.

➡️Um ano: relembre a vitória do Fluminense contra o Al-Hilal

A negociação era simples inicialmente, já que o Betis atendeu ao montante solicitado pelo Fluminense. No entanto, por ser dono de apenas 60% dos direitos do jogador, a diretoria tentou negociar uma parte dos direitos do volante com os espanhóis. Não houve negócio com o Defensor, do Uruguai, dono dos outros 40% dos direitos de Bernal.

continua após a publicidade

O jogador já não participou das atividades com o elenco nos últimos dias. A assinatura do acordo foi feita neste sábado (4) e era apenas questão de tempo.

Bernal deixa o Tricolor menos de dois anos após chegar ao clube. O volante foi contratado em agosto de 2024, junto ao Defensor, em uma operação de 3,6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 20 milhões na época, justamente por 60% dos direitos econômicos.

continua após a publicidade

Facundo Bernal pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada

Fluminense x Nova Iguaçu

📅 Data: 8 de julho, quarta-feira

⏰ Horário: 20h30

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

Fluminense x Bahia

📅 Data: 12 de julho, domingo

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

➡️Fluminense abre venda de ingressos para amistosos no Maracanã

O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

continua após a publicidade

Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.