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Fluminense acerta venda de Bernal ao Betis; Tricolor fica com 60% do valor

Jogador viaja nas próximas horas para Espanha

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 18:28
Atualizado há 2 minutos
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Bernal chuta bola pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Bernal em ação pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense acertou a venda de Facundo Bernal ao Betis, da Espanha. Como antecipado pelo Lance!, o Tricolor aceitou uma proposta de cerca de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 62 milhões) pelo volante, valor que o próprio clube sinalizou aos espanhóis no início do ano.

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    A negociação era simples inicialmente, já que o Betis atendeu ao montante solicitado pelo Fluminense. No entanto, por ser dono de apenas 60% dos direitos do jogador, a diretoria tentou negociar uma parte dos direitos do volante com os espanhóis. Não houve negócio com o Defensor, do Uruguai, dono dos outros 40% dos direitos de Bernal.

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    O jogador já não participou das atividades com o elenco nos últimos dias. A assinatura do acordo foi feita neste sábado (4) e era apenas questão de tempo.

    Bernal deixa o Tricolor menos de dois anos após chegar ao clube. O volante foi contratado em agosto de 2024, junto ao Defensor, em uma operação de 3,6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 20 milhões na época, justamente por 60% dos direitos econômicos.

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    📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
    ⏰ Horário: 20h30
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    Fluminense x Bahia
    📅 Data: 12 de julho, domingo
    ⏰ Horário: 16h
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    ➡️Fluminense abre venda de ingressos para amistosos no Maracanã

    O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

    Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

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    Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

    Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

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