Thiago Silva vê volta ao Fluminense como pedido de desculpas e explica saída: 'Primeira vez' Jogador disse ter cogitado aposentadoria

Thiago Silva está de volta ao Fluminense e tratou o retorno como uma forma de se reconciliar com parte da torcida. Em entrevista à Flu TV, o zagueiro explicou os motivos que o fizeram deixar o clube há seis meses, negou ter abandonado o Tricolor e afirmou que a nova passagem pode ser vista como um pedido de desculpas.

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O defensor disse que a decisão de sair foi tomada por questões familiares. Segundo Thiago, a distância dos filhos pesou muito no período em que esteve no Fluminense, principalmente pela dificuldade de viajar a Londres durante a temporada.

— Eu me sinto bem aqui. Eu não saí daqui porque eu não gostava do Fluminense, eu não abandonei o Fluminense. O que dizem aí, que eu abandonei, não foi um abandono. Foi um comunicado lá em outubro para que o Fluminense pudesse se reforçar para o ano seguinte, porque eu iria sair. Então, antes da minha saída, eu pensei primeiro no Fluminense, depois em mim. Claro que tinha mais seis meses de contrato a ser cumprido, e eu nunca deixei de lado nenhum contrato na minha vida. Foi a primeira vez — disse Thiago Silva.

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— Foi realmente uma coisa familiar que fez com que eu tomasse essa decisão. Não só eu, mas acredito que todos vocês sabem a importância que tem uma família do seu lado. Eu passei um ano e meio aqui bem afastado da minha família. As chances e oportunidades que eu tinha de ir a Londres ver meus filhos eram nas Datas Fifa, e o Fluminense tinha dois jogos atrasados. Tanto em outubro quanto em novembro eu não consegui ir. Então fiquei de setembro até dezembro sem ver meus filhos pessoalmente. Isso foi me pegando muito — completou.

Retorno como pedido de desculpas

Thiago Silva também afirmou que entende a própria volta como uma resposta ao torcedor tricolor. O zagueiro reconheceu o incômodo causado pela saída, mas reforçou que nunca deixou o clube de lado.

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— Foi uma decisão que foi tomada, mas, graças a Deus, se nesse momento tem um pedido de desculpa para o torcedor, eu acho que a minha volta seria um pedido de desculpa sim — afirmou.

O defensor ainda deixou uma mensagem direta para a torcida e reforçou a ligação afetiva com o Fluminense.

— Eu gostaria de mandar uma mensagem para vocês. Dizer que eu nunca deixei o Fluminense de lado. O Fluminense é uma paixão que eu tenho de criança, por parte da minha mãe, da minha família. Por mais que a gente tente se programar para algum cenário na nossa vida, a gente nunca tem controle de nada. Papai do Céu colocou tudo nos trilhos novamente. Aqui estou de volta — declarou.

Thiago admitiu que tinha receio de como a torcida receberia a notícia de seu retorno. O zagueiro contou que temia críticas, mas afirmou que as mensagens recebidas antes mesmo do anúncio ajudaram na decisão.

— Tenho certeza que vocês estão felizes com o meu retorno. Eu estou imensamente agradecido por todas as mensagens que recebi. De verdade, eu tinha medo de poder fazer o comunicado da minha volta e ter muitas pessoas falando: "Não, você não merecia ter voltado". Mas não foi isso que eu ouvi. Antes do meu anúncio, já tinha muitas mensagens no meu celular — disse.

— Isso realmente me fez pensar em fazer uma última dança com essa camisa e na minha carreira. Eu acho que tinha que ser no Fluminense. Tenho certeza que o Papai do Céu também. Obrigado a todos vocês. A gente se vê em breve — completou.

Thiago pensou em parar antes do acerto

Na entrevista, Thiago Silva também revelou que chegou a cogitar encerrar a carreira após deixar o Porto. A ideia mudou depois de uma conversa com a esposa, que pediu para que ele não parasse daquela maneira.

— Eu pensei em parar de jogar futebol. Eu pensei em parar nesse final de temporada. Mas minha esposa falou para mim: "Não, você não pode parar dessa maneira. Você tem que acabar jogando. Você tem que acabar da maneira que você mais fez na vida, que foi jogando futebol". E dias depois, o presidente viu a minha notícia lá do Porto, que eu estaria saindo, e me fez o convite — contou.

O zagueiro explicou que pediu tempo para descansar e pensar com a família, mas deixou o Fluminense como prioridade.

— Eu apenas falei para ele que precisaria de um pouco mais de tempo para descansar a minha cabeça com a minha família. E automaticamente, a decisão a ser tomada mais para frente passaria pelo Fluminense primeiro. Então, antes de voltar das minhas férias na África, eu acertei com o presidente numa sexta-feira. Na segunda, o contrato estava praticamente assinado. Foi incrível. Estou bem feliz, satisfeito da escolha que fiz novamente — afirmou.

Thiago Silva se apresenta ao Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Thiago Silva antecipa chegada ao Fluminense

Thiago Silva se apresentou ao Fluminense na manhã desta terça-feira (30), no CT Carlos Castilho. A chegada aconteceu antes do previsto. Inicialmente, o zagueiro era esperado apenas a partir desta quarta-feira (1º), mas viajou de madrugada, desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã e já iniciou atividades com o elenco.

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