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Fluminense confirma novo amistoso intertemporada contra equipe carioca

Amistoso de intertemporada será realizado com portões fechados

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 19:53
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Luis Zubeldia comandando treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
Luis Zubeldia comandando treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Além dos amistosos já confirmados contra o Nova Iguaçu e o Bahia, no Maracanã, o Fluminense marcou outro novo duelo em preparação para o retorno da temporada regular. Neste sábado (4), o Tricolor enfrenta o clube São Cristóvão, às 9h, no CT Carlos José Castilho, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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    • Inaugurado no aniversário de 114 anos do clube, o Centro de Treinamento Carlos José Castilho passou a concentrar toda a preparação da equipe. Antes da mudança, os treinamentos aconteciam nas Laranjeiras.

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    • Fluminense x São Cristóvão — 04/07 — CT Carlos José Castilho
    • Fluminense x Nova Iguaçu — 08/07 — Maracanã
    • Fluminense x Bahia — 12/07 — Maracanã

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    O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou a intertemporada com o elenco praticamente completo para a retomada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no período foi a presença de Hulk, que já trabalha normalmente com o grupo e poderá ser inscrito para os próximos compromissos oficiais.

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    O técnico Luis Zubeldía segue no comando e mantém a confiança da diretoria. A comissão já trabalha pensando nos amistosos marcados para o mês de julho, que servirão como preparação antes da volta das competições oficiais. O elenco não tem grandes problemas médicos neste momento e está praticamente todo à disposição.

    ➡️ Clique aqui e saiba mais sobre a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro

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