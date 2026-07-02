Fluminense confirma novo amistoso intertemporada contra equipe carioca Amistoso de intertemporada será realizado com portões fechados

Além dos amistosos já confirmados contra o Nova Iguaçu e o Bahia, no Maracanã, o Fluminense marcou outro novo duelo em preparação para o retorno da temporada regular. Neste sábado (4), o Tricolor enfrenta o clube São Cristóvão, às 9h, no CT Carlos José Castilho, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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Inaugurado no aniversário de 114 anos do clube, o Centro de Treinamento Carlos José Castilho passou a concentrar toda a preparação da equipe. Antes da mudança, os treinamentos aconteciam nas Laranjeiras.

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Fluminense já tem três amistosos confirmados

Fluminense x São Cristóvão — 04/07 — CT Carlos José Castilho

Fluminense x Nova Iguaçu — 08/07 — Maracanã

Fluminense x Bahia — 12/07 — Maracanã

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O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou a intertemporada com o elenco praticamente completo para a retomada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no período foi a presença de Hulk, que já trabalha normalmente com o grupo e poderá ser inscrito para os próximos compromissos oficiais.

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O técnico Luis Zubeldía segue no comando e mantém a confiança da diretoria. A comissão já trabalha pensando nos amistosos marcados para o mês de julho, que servirão como preparação antes da volta das competições oficiais. O elenco não tem grandes problemas médicos neste momento e está praticamente todo à disposição.

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