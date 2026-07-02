Flamengo e Fluminense terão amistosos exibido por Grupo Globo Clubes cariocas disputarão jogos de intertemporada

Enquanto a Copa do Mundo entra em sua fase decisiva, os clubes brasileiros retomam as atividades de olho na sequência da temporada, e para embalar esse retorno aos gramados, Flamengo e Fluminense disputam amistosos preparatórios, com transmissão ao vivo do sportv, Premiere e Ge TV, visando o reinício das disputas das principais competições nacionais e continentais.

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Jogos de Flamengo e Fluminense terão transmissão exclusiva do Grupo Globo (Foto: Mauricio Luz/Lance!)

Jogos de Flamengo e Fluminense

O rubro-negro disputará três partidas em Portugal, pelo Torneio do Algarve, que completa 25 anos nesta edição. O primeiro compromisso será diante do River Plate (ARG), no dia 3 de julho, às 15h30, com transmissão ao vivo do sportv2, Ge TV e Premiere. Na sequência, o Rubro-Negro enfrenta o Lausanne (SUI), em 8 de julho, às 16h30. O time comandado pelo português Leonardo Jardim encerra a o giro europeu com o duelo diante do Benfica (POR), no dia 11 de julho, às 15h30. As duas partidas terão transmissão ao vivo no sportv.

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Já o Tricolor das Laranjeiras realizará dois amistosos no Rio de Janeiro. No dia 8 de julho, recebe o Nova Iguaçu, às 20h30, em jogo que deve marcar a estreia de Hulk com a camisa tricolor. A partida terá transmissão exclusiva nas plataformas Globo - sportv, com disponibilidade de sinal 4K para assinantes; Ge TV; e Premiere. Já no dia 12 de julho, às 16h, o adversário será o Bahia, ao vivo no sportv2, Ge TV e Premiere.

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- O futebol segue com força total na Globo mesmo após o fim da Copa do Mundo. Teremos as retomadas de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, e através desses amistosos o torcedor poderá acompanhar a preparação de Flamengo e Fluminense para seus desafios. Com sportv, Premiere e ge tv trabalhando de forma integrada, conseguimos levar esse conteúdo para diferentes públicos e oferecer uma cobertura ampla e qualificada", destaca Eduardo Gabbay, diretor de Canais Esportivos da Globo.

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