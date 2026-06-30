Thiago Silva se apresenta ao Fluminense antes do previsto Jogador era aguardado a partir de quarta-feira (1)

Thiago Silva está de volta ao Fluminense. O zagueiro se apresentou na manhã desta terça-feira (30), no CT Carlos Castilho, e iniciou as atividades com o elenco tricolor na preparação para a segunda metade da temporada.

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➡️Fluminense x Inter de Milão: há um ano, o Tricolor fazia história no Mundial

A chegada aconteceu antes do previsto. Thiago Silva era esperado no CT apenas a partir desta quarta-feira (1º), mas viajou durante a madrugada, desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã e já se juntou aos companheiros. Depois do acerto com o Flu, Thiago recebeu alguns dias a mais de férias para se preparar e acertar detalhes da mudança ao Rio. Os demais jogadores do elenco se reapresentaram no dia 23.

Como é bom estar em casa pra rever os amigos!



Bem-vindo de volta, @tsilva3! 😍#TheMonsterIsBack pic.twitter.com/BYmWqD6uKg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 30, 2026

Thiago Silva inicia nova passagem pelo Fluminense

Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, sendo a terceira no elenco profissional. Revelado pelo Tricolor, o zagueiro soma 212 jogos e 19 gols com a camisa do clube. Pelo Fluminense, Thiago Silva conquistou a Copa do Brasil de 2007 e foi capitão da campanha histórica da equipe na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025.

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Com Thiago Silva integrado ao grupo, o Fluminense segue a preparação para a sequência do ano. O Tricolor terá três competições importantes pela frente. A equipe ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro e está classificada para as oitavas de final da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil.

O torcedor do Fluminense vai precisar esperar um pouco mais para ver o Monstro em ação oficialmente com a camisa tricolor. A divulgação da tabela detalhada do Campeonato Brasileiro pela CBF trouxe uma mudança que afeta diretamente os planos do clube para o retorno da temporada.

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Inicialmente previsto para acontecer após a abertura da janela de transferências, o confronto diante do Bragantino foi antecipado para o dia 17 de julho, no Maracanã. Com isso, Thiago ainda não estará apto a ser inscrito e ficará fora da partida que marcará a retomada do Brasileirão para o Tricolor. A janela internacional abre oficialmente apenas em 20 de julho.