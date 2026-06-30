Jemmes abre mão, e Thiago Silva voltará a usar a camisa 3 do Fluminense Jogador se apresentou nesta terça-feira (30)

Thiago Silva já sabe qual número vai vestir em seu retorno ao Fluminense. O zagueiro usará a camisa 3, número que marcou sua trajetória no clube e que estava com Jemmes antes da contratação do ídolo tricolor ser concretizada.

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Apesar do peso simbólico da numeração, o assunto não virou uma exigência durante as conversas para o retorno de Thiago Silva. O defensor não fez pedido formal pela camisa e não criaria problema caso precisasse atuar com outro número. A solução veio de Jemmes, que aceitou ceder a 3 ao novo companheiro.

O gesto também tem um valor especial pela relação de admiração de Jemmes com Thiago Silva. O zagueiro já havia declarado, na coletiva de apresentação, que tinha o sonho de atuar ao lado do ídolo tricolor. Na época, Thiago ainda estava no Porto, e o encontro parecia distante. Agora, será realidade.

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— Jogar com o Thiago Silva seria um privilégio enorme. Um cara que é referência para todo zagueiro, um ídolo no futebol. Muito feliz de ter vindo, de estar no Fluminense. O Thiago Silva é um zagueiro insubstituível, ele tem uma história linda no futebol e eu espero ter uma história no Fluminense e ter uma trajetória linda também.

Thiago Silva antecipa chegada ao Fluminense

Thiago Silva se apresentou ao Fluminense na manhã desta terça-feira (30), no CT Carlos Castilho. A chegada aconteceu antes do previsto. Inicialmente, o zagueiro era esperado apenas a partir desta quarta-feira (1º), mas viajou de madrugada, desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã e já iniciou atividades com o elenco.

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Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, sendo a terceira no elenco profissional. Com a camisa tricolor, o defensor soma 212 jogos e 19 gols. Com o zagueiro integrado ao grupo, o Fluminense segue a preparação para a segunda metade da temporada. O Tricolor terá pela frente três competições importantes: o Campeonato Brasileiro, em que ocupa a terceira colocação, a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil, ambas nas oitavas de final.

Jemmes em sua estreia pelo Fluminense, contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/FFC)

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