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Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada

Tricolor faz três jogos antes de retorno do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 13:23
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Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho
Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense tem três amistosos confirmados durante a intertemporada. A equipe comandada por Luis Zubeldía se prepara para a volta das competições oficiais e fará testes antes do recomeço do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

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    O primeiro compromisso será neste sábado (4), contra o São Cristóvão, no CT Carlos José Castilho. A atividade será realizada com portões fechados. Depois, o Tricolor terá dois amistosos no Maracanã, contra Nova Iguaçu e Bahia. As partidas marcarão a estreia de Hulk diante da torcida tricolor.

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    Agenda de amistosos do Fluminense

    Fluminense x São Cristóvão
    📅 Data: 4 de julho, sábado
    ⏰ Horário: 9h
    📍 Local: CT Carlos José Castilho
    🚪 Portões fechados

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    • Fluminense x Nova Iguaçu
    📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
    ⏰ Horário: 20h30
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    Fluminense x Bahia
    📅 Data: 12 de julho, domingo
    ⏰ Horário: 16h
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

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    Como está o Fluminense?

    O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

    Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

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    Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

    Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

    Fábio e Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
    Fábio e Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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