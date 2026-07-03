Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada Tricolor faz três jogos antes de retorno do Brasileirão

O Fluminense tem três amistosos confirmados durante a intertemporada. A equipe comandada por Luis Zubeldía se prepara para a volta das competições oficiais e fará testes antes do recomeço do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

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O primeiro compromisso será neste sábado (4), contra o São Cristóvão, no CT Carlos José Castilho. A atividade será realizada com portões fechados. Depois, o Tricolor terá dois amistosos no Maracanã, contra Nova Iguaçu e Bahia. As partidas marcarão a estreia de Hulk diante da torcida tricolor.

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Agenda de amistosos do Fluminense

Fluminense x São Cristóvão

📅 Data: 4 de julho, sábado

⏰ Horário: 9h

📍 Local: CT Carlos José Castilho

🚪 Portões fechados

Fluminense x Nova Iguaçu

📅 Data: 8 de julho, quarta-feira

⏰ Horário: 20h30

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

Fluminense x Bahia

📅 Data: 12 de julho, domingo

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

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Como está o Fluminense?

O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

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Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

Fábio e Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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