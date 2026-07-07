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Fluminense x Nova Iguaçu: funcionamento do Metrô com amistoso no Maracanã

Amistoso será disputado amanhã, às 20h30 (de Brasília)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:55
Atualizado há 2 minutos
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Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo
Maracanã receberá amistoso entre Fluminense e Nova Iguaçu (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em função do amistoso intertemporada entre Fluminense e Nova Iguaçu, no Maracanã, às 20h30, nesta quarta-feira (8/07), o Metrô do Rio funcionará das 5h à meia-noite. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

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    A MetrôRio orienta que os clientes carreguem seus cartões com antecedência ou utilizem o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas. O metrô é a melhor opção para chegar ao duelo entre Fluminense e Nova Iguaçu, utilizando a Linha 2. A concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período nas estações Maracanã e São Cristóvão para oferecer mais comodidade e facilidade ao público.

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    É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso pelos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já quem possui bilhetes para os portões D, E e F (Leste e Norte) deve desembarcar na estação São Cristóvão (Linha 2).

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    • Funcionamento do metrô nesta quarta-feira (8/07)
    Linhas 1, 2 e 4 - Quarta-feira (8/07): das 5h à meia-noite

    Agenda de amistosos do Fluminense

    Fluminense x Nova Iguaçu
    📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
    ⏰ Horário: 20h30
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

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    Fluminense x Bahia
    📅 Data: 12 de julho, domingo
    ⏰ Horário: 16h
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    Além de servirem como preparação, os dois amistosos do Fluminense no Maracanã terão um atrativo especial para os torcedores: as partidas marcarão a estreia de Hulk diante da torcida tricolor. A expectativa é de que o atacante faça sua primeira apresentação no estádio vestindo a camisa do clube.

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    O primeiro dos dois amistosos do Fluminense no Maracanã será diante do Nova Iguaçu, na quarta-feira (8), às 20h30. Já o segundo amistoso acontece no domingo (12), às 16h, contra o Bahia. Ambos os confrontos terão presença de torcida e servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

    No segundo semestre do ano, o Fluminense disputa três competições. O Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 3ª posição, a Copa do Brasil e a Libertadores, que estão na fase das oitavas de final.

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