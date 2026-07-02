Flu Fest 2026: Fluminense divulga atrações e shows Clube organiza evento especial nos dias 18 e 19 de julho em Laranjeiras

A Flu Fest vai celebrar o aniversário de 124 anos do Fluminense com diversas atrações e shows de grandes artistas da música brasileira. O Tricolor anunciou os shows de Sorriso Maroto e Yan no sábado (18); e Filipe Ret, Jota Quest e Fabinho no dia seguinte. O festival acontece no Estádio de Laranjeiras e reúne até 8 mil pessoas por ano ao longo dos dois dias.

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Além dos shows, a Flu Fest conta ainda com diversas atrações especiais para o público, como tirolesa, área kids, flash tattoo, food trucks e loja oficial do Fluminense. Com preços especiais para sócios e pacotes para os dois dias de evento, os ingressos podem ser adquiridos no site fluminense.futebolcard.com.

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Programação musical da Flu Fest 2026:

SÁBADO (18/07)

- Sorriso Maroto

- Yan

DOMINGO (19/07)

- Filipe Ret

- Jota Quest

- Fabinho

A Flu Fest vem crescendo a cada ano e já recebeu shows de artistas como Lulu Santos, Ferrugem, Péricles, Roupa Nova, Blitz, Belo, Xamã, Matheus e Kauan, Luísa Sonza e Felipe Araújo.

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Torcedores do Fluminense na Fun Fest 2025 (Foto: Pedro Werneck/Lance!)

Como está o Fluminense para a volta do Brasileirão?

O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou a intertemporada com o elenco praticamente completo para a retomada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no período foi a presença de Hulk, que já trabalha normalmente com o grupo e poderá ser inscrito para os próximos compromissos oficiais.

O técnico Luis Zubeldía segue no comando e mantém a confiança da diretoria. A comissão já trabalha pensando nos amistosos marcados para o mês de julho, que servirão como preparação antes da volta das competições oficiais. O elenco não tem grandes problemas médicos neste momento e está praticamente todo à disposição.

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