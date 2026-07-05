Fluminense vai ao mercado para repor saída de Facundo Bernal Volante foi vendido ao Betis, da Espanha

O Fluminense acertou neste sábado (4) a venda do volante Facundo Bernal ao Betis, da Espanha, por cerca de 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões). Com isso, o Tricolor vai ao mercado para buscar um substituto para o jogador uruguaio.

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Em entrevistas recentes, o presidente Mattheus Montenegro afirmou que o Tricolor conversa apenas com Nino para reforçar o elenco na sequência da temporada. O movimento, no entanto, muda a partir de agora. Com o objetivo de vencer um grande título em 2026, a prioridade é manter um elenco forte e competitivo. Isso passa por uma reposição à altura de Bernal.

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O volante era nome de confiança de Luis Zubeldía como reposição no meio-campo. Na melhor fase, com Hércules fora, Bernal chegou a ser um dos pilares do time jogando ao lado do Martinelli — até sofrer uma lesão complicada no joelho contra o Palmeiras.

O elenco ainda conta com Nonato, Otávio e Alisson como opções. Mesmo assim, com três competições em simultâneo (Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil), é difícil que a direção não busque mais um nome competitivo para o setor.

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Apesar de não ter nenhuma negociação em andamento, o Fluminense tem nomes mapeados para a posição. Caso não consiga acordo com nenhum desses, ou outras oportunidades de mercado, é improvável que a direção contrate apenas para fazer número no elenco "por contratar". O objetivo é que o nome que chegue traga impacto, no mínimo, similar ao que Bernal oferecia.

Tricolor fica com 60% do valor de Bernal

A negociação era simples inicialmente, já que o Betis atendeu ao montante solicitado pelo Fluminense. No entanto, por ser dono de apenas 60% dos direitos do jogador, a diretoria tentou negociar uma parte dos direitos do volante com os espanhóis. Não houve negócio com o Defensor, do Uruguai, dono dos outros 40% dos direitos de Bernal.

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Bernal em ação pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada

Fluminense x Nova Iguaçu

📅 Data: 8 de julho, quarta-feira

⏰ Horário: 20h30

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

Fluminense x Bahia

📅 Data: 12 de julho, domingo

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

➡️Fluminense abre venda de ingressos para amistosos no Maracanã

O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

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Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

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