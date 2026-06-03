O Fluminense já sabe quando voltará a campo pela Libertadores após a pausa para a Copa do Mundo. A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (3) a tabela detalhada das oitavas de final da competição, confirmando as datas e horários dos confrontos contra o Independiente Rivadavia, da Argentina.

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O primeiro duelo será disputado no dia 11 de agosto (terça-feira), às 19h, no Maracanã. A partida de volta acontece uma semana depois, em 18 de agosto (terça-feira), também às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

O adversário do Tricolor já havia sido definido por sorteio na última semana. O confronto marca o reencontro entre as equipes após a fase de grupos da atual edição da Libertadores. O Fluminense não venceu os argentinos nos dois jogos disputados anteriormente: foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã e empatou por 1 a 1 em Mendoza, com gol de John Kennedy nos minutos finais.

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Curiosamente, o Independiente Rivadavia também teve papel importante na classificação tricolor. Na última rodada da fase de grupos, os argentinos derrotaram o Bolívar por 3 a 1, resultado que permitiu ao Fluminense avançar às oitavas após a vitória sobre o Deportivo La Guaira.

Caso elimine o clube argentino, o time de Luis Zubeldía enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre Platense, da Argentina, e Coquimbo Unido, do Chile.

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Datas das oitavas de final

Fluminense x Independiente Rivadavia – 11 de agosto, às 19h, no Maracanã

– 11 de agosto, às 19h, no Maracanã Independiente Rivadavia x Fluminense – 18 de agosto, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

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Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

Savarino é cercado pelos marcadores do Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

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