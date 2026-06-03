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O calendário do futebol brasileiro foi interrompido para a realização da Copa do Mundo, e assim permanecerá até o dia 22 de julho. Mas quais clubes do Brasil tiveram o melhor ano até aqui? Foi o que o Lance! analisou, levando em conta todas as competições disputadas, para formar o top 5 do primeiro semestre de 2026. Confira a seguir!

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Os melhores times do Brasil em 2026

5º - Athletico-PR

O Athletico-PR superou todas as expectativas de um clube recém-promovido da Série B. A equipe mostrou que a queda foi um ponto fora da curva e voltou a fazer uma temporada no nível que apresentou em boa parte dos últimos anos. Os comandados de Odair Hellman fazem grande campanha no Brasileirão e ocupam a 4ª colocação após 18 rodadas. Também se classificaram, ainda que de forma sofrida, para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Campeonato Paranaense: eliminado pelo Londrina na semifinal

eliminado pelo Londrina na semifinal Copa do Brasil: enfrentará o Vitória nas oitavas de final

enfrentará o Vitória nas oitavas de final Campeonato Brasileiro: 4º lugar, com 30 pontos

Odair Hellman ajeita o óculos no banco de reservas em jogo do Athletico-PR (Foto: Oswaldo Forte / Fotoarena / Folhapress)

4º - Cruzeiro

Pode parecer surpreendente ver o Cruzeiro no top-5 de um semestre em que chegou a ocupar a zona de rebaixamento do Brasileiro e trocou de técnico. Mas a verdade é que o clube cumpriu quase todos os seus objetivos: foi campeão mineiro ainda sob comando de Tite, se classificou em grupo difícil na Libertadores e conquistou vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde a chegada de Artur Jorge, o aproveitamento e o desempenho melhoraram consideravelmente. A Raposa já se distanciou do Z-4 e se aproximou da parte de cima da tabela no Brasileirão. Assim, o cenário é otimista para fazer uma segunda parte de 2026 à altura das expectativas criadas no início do ano.

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Campeonato Mineiro: campeão em cima do Atlético-MG

campeão em cima do Atlético-MG Copa do Brasil: enfrentará a Chapecoense nas oitavas de final

enfrentará a Chapecoense nas oitavas de final Libertadores: enfrentará o Flamengo nas oitavas de final

enfrentará o Flamengo nas oitavas de final Campeonato Brasileiro: 11º lugar, com 24 pontos

Artur Jorge cumprimenta Matheus Pereira após jogo do Cruzeiro (Foto: Diego Tavares / Thenews2 / Folhapress)

3º - Fluminense

O Fluminense se viu entre o céu e o inferno até a última rodada da fase de grupos da Libertadores. A iminente eliminação não aconteceu e trouxe paz para um ano de bons resultados. Terceiro colocado do Brasileirão, o Tricolor segue vivo também na competição continental e na Copa do Brasil. No segundo semestre, ainda poderá contar com o reforço tão aguardado, o atacante Hulk, na perseguição por um título que consagre a temporada.

Campeonato Carioca: vice-campeão, derrotado pelo Flamengo

vice-campeão, derrotado pelo Flamengo Copa do Brasil: enfrentará o Vasco nas oitavas de final

enfrentará o Vasco nas oitavas de final Libertadores: enfrentará o Independiente Rivadavia nas oitavas de final

enfrentará o Independiente Rivadavia nas oitavas de final Campeonato Brasileiro: 3º lugar, com 31 pontos

Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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2º - Flamengo

O ano do Flamengo começou bem mais caótico do que imaginado: depois de ganhar tudo em 2025, perdeu as finais da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. A consequência foi a chocante demissão de Filipe Luís. Após a chegada de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro foi campeão carioca e se classificou com campanha histórica na Libertadores. Por outro lado, caiu precocemente na Copa do Brasil e perdeu o confronto direto com o Palmeiras no campeonato nacional. Dessa forma, o Alviverde se distanciou na liderança do Brasileirão e garantiu a primeira posição deste ranking.

Campeonato Carioca: campeão em cima do Fluminense

campeão em cima do Fluminense Copa do Brasil: eliminado pelo Vitória na 5ª fase

eliminado pelo Vitória na 5ª fase Libertadores: enfrentará o Cruzeiro nas oitavas de final

enfrentará o Cruzeiro nas oitavas de final Campeonato Brasileiro: 2º lugar, com 34 pontos

Pedro e Leonardo Jardim celebram juntos gol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Folhapress)

1º - Palmeiras

A forma de jogar do Palmeiras pode não ser unanimidade, mas os resultados do primeiro semestre de 2026 são inquestionáveis. Campeão paulista. Líder isolado do Brasileirão. Classificado na Copa do Brasil. Classificado na Libertadores. A vitória por 3 a 0 sobre o rival rubro-negro no Maracanã fechou com chave de ouro o semestre alviverde. O Verdão já mostrou que chega forte em todas as competições, mas precisará confirmar a ótima temporada com pelo menos um título de expressão.

Campeonato Paulista: campeão em cima do Novorizontino

campeão em cima do Novorizontino Copa do Brasil: enfrentará o Fortaleza nas oitavas de final

enfrentará o Fortaleza nas oitavas de final Libertadores: enfrentará o Cerro Porteño nas oitavas de final

enfrentará o Cerro Porteño nas oitavas de final Campeonato Brasileiro: 1º lugar, com 41 pontos