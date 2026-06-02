Fluminense aguarda propostas por Freytes; venda aproxima retorno de Nino

O Fluminense se prepara para receber propostas por Freytes nesta janela de transferências durante a pausa para a Copa do Mundo. O Tricolor recusou uma oferta de cinco milhões de euros do Bologna no início do ano. Os italianos sinalizaram uma contraproposta de cerca de oito milhões no período, mas nada chegou oficialmente ao Clube das Laranjeiras.

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Naquele período, o Fluminense estaria disposto a abrir conversas por essa faixa de valor. Nesta janela, no entanto, o time vê Freytes valorizado e pode aumentar a pedida. Os rumos das prováveis negociações vão depender do quão aquecido vai estar o mercado e da necessidade do Tricolor no período.

A diretoria quer reforçar a zaga e ainda vê Nino como nome ideal para a posição. Os valores do capitão da Libertadores ainda são incertos e podem dificultar um acerto. Nesse contexto, a venda de Freytes é vista com bons olhos. Apesar de ser apontado como dupla ideal para um possível retorno de Nino, o argentino é quem tem maior valor de mercado para ajudar no montante.

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Mesmo quando era criticado pela torcida do Fluminense, Freytes não deixou de ser um ativo importante do clube. O zagueiro tem características técnicas e físicas que agradam ao futebol europeu. O argentino já foi consultado até pelo Barcelona.

Freytes em ação pelo Fluminense contra o Bolívar (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

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A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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