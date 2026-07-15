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Martinelli destaca chegadas de Hulk e Thiago Silva ao Fluminense: 'Sabem do peso'

Volante avalia como positivo o período de pausa durante a Copa do Mundo

PorPedro BrandãoMauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 16:45
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Martinelli e Thiago Silva se cumprimentam durante jogo do Fluminense
Martinelli e Thiago Silva se cumprimentam durante jogo do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O volante Martinelli valorizou a chegada de Hulk e o retorno de Thiago Silva como reforços para o elenco do Fluminense na sequência da temporada. Às vésperas da volta do Tricolor às competições, marcada para esta sexta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, o jogador também avaliou como positivo o período de pausa durante a Copa do Mundo para recuperação física e ajustes da equipe.

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    Martinelli afirmou que os dois reforços agregam experiência ao elenco e acredita que o Fluminense chega fortalecido para o segundo semestre.

    — A chegada do Hulk e o retorno do Thiago Silva são muito positivos para o clube e para nosso elenco. São atletas muito experientes, vencedores e que sabem do peso de vestir a camisa do Fluminense. Com esses reforços durante a pausa, acredito que temos tudo para voltar bem e ter uma grande sequência de temporada nesse segundo semestre — avaliou.

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    • O volante também comentou os efeitos da paralisação do calendário. Segundo ele, o período permitiu descanso ao grupo e deu mais tempo para treinamentos antes da retomada das competições.

    — Acredito que essa pausa foi positiva para o nosso grupo, porque conseguimos descansar e aproveitar para voltar bem no retorno das competições. Com o calendário apertado que temos, esse período nos ajuda a ter mais tempo para corrigir o que precisamos e também tem a questão física, onde conseguimos nos cuidar bem e trabalhar para todos estarem bem na sequência da temporada — destacou.

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    O Fluminense volta a disputar uma partida oficial 47 dias após seu último compromisso. A equipe recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (17), na retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo.

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    Martinelli e Thiago Silva se cumprimentam durante jogo do Fluminense
    Martinelli e Thiago Silva se cumprimentam durante jogo do Fluminense; volante elogiou companheiro e Hulk (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

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