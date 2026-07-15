Martinelli destaca chegadas de Hulk e Thiago Silva ao Fluminense: 'Sabem do peso'
Volante avalia como positivo o período de pausa durante a Copa do Mundo
O volante Martinelli valorizou a chegada de Hulk e o retorno de Thiago Silva como reforços para o elenco do Fluminense na sequência da temporada. Às vésperas da volta do Tricolor às competições, marcada para esta sexta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, o jogador também avaliou como positivo o período de pausa durante a Copa do Mundo para recuperação física e ajustes da equipe.
➡️ Lazio demonstra interesse na contratação de John Kennedy, do Fluminense
Martinelli afirmou que os dois reforços agregam experiência ao elenco e acredita que o Fluminense chega fortalecido para o segundo semestre.
— A chegada do Hulk e o retorno do Thiago Silva são muito positivos para o clube e para nosso elenco. São atletas muito experientes, vencedores e que sabem do peso de vestir a camisa do Fluminense. Com esses reforços durante a pausa, acredito que temos tudo para voltar bem e ter uma grande sequência de temporada nesse segundo semestre — avaliou.
O volante também comentou os efeitos da paralisação do calendário. Segundo ele, o período permitiu descanso ao grupo e deu mais tempo para treinamentos antes da retomada das competições.
— Acredito que essa pausa foi positiva para o nosso grupo, porque conseguimos descansar e aproveitar para voltar bem no retorno das competições. Com o calendário apertado que temos, esse período nos ajuda a ter mais tempo para corrigir o que precisamos e também tem a questão física, onde conseguimos nos cuidar bem e trabalhar para todos estarem bem na sequência da temporada — destacou.
O Fluminense volta a disputar uma partida oficial 47 dias após seu último compromisso. A equipe recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (17), na retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
🤑 Aposte nos jogos finais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Fluminense
Lazio demonstra interesse na contratação de John Kennedy, do FluminenseHá 37 minutos
Copa do Mundo 2026
Além da Inglaterra, Maradona fez gol de mão no Fluminense e ensaiou jogada antes da CopaHá 1 hora
Futebol Nacional
Fla-Flu questiona período de cessão do Maracanã à Copa FemininaHá 4 horas
Futebol Nacional
Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja númerosHá 6 horas
Futebol Nacional
Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em númerosHá 8 horas
Fluminense
Futuro de Freytes no Fluminense ganha novo capítuloHá 11 horas
Mais LANCE!