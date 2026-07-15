Lazio demonstra interesse na contratação de John Kennedy, do Fluminense Clube recebe contatos da tradicional equipe italiana pelo atacante de 23 anos

A Lazio, da Itália, iniciou contatos para avaliar a contratação de John Kennedy, do Fluminense. O clube italiano fez uma sondagem para conhecer as condições de uma possível negociação pelo atacante de 23 anos, mas ainda não apresentou proposta oficial ao Tricolor.

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Neste momento, a movimentação está restrita a consultas entre as partes. A diretoria da Lazio busca entender os termos de uma eventual transferência antes de decidir se dará sequência às conversas. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Sky Sports" e confirmada pela apuração do Lance!.

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O nome de John Kennedy teria o aval do técnico Gennaro Gattuso, que participa do planejamento do elenco da Lazio para a temporada europeia e vê o atacante do Fluminense como uma opção para reforçar o setor ofensivo.

O momento de John Kennedy no Fluminense

John Kennedy vive o melhor momento desde o título da Libertadores de 2023 e hoje é o principal jogador do Fluminense na temporada. Artilheiro da equipe em 2026, o atacante virou o homem dos gols decisivos do Tricolor meses depois de ter estado próximo de deixar o clube. O "novo Urso" mudou de postura e se transforma cada dia mais em um líder dentro e fora de campo.

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Na virada do ano, o Fluminense recebeu duas propostas por John Kennedy em valores considerados baixos para o potencial do jogador, girando em torno de R$ 6 milhões. A diretoria chegou a avaliar uma possível saída, principalmente pelo histórico recente do atacante, que ainda não tinha conseguido em 2025 transformar a mudança de postura fora de campo em desempenho esportivo constante.

Desde o ano passado, o atacante vinha sendo elogiado pela mudança de postura, hábitos, comprometimento e comportamento diário. Um bom exemplo é que o jogador abriu mão de beber. John Kennedy havia recuperado a confiança de dirigentes, funcionários e companheiros, mesmo sem ainda repetir dentro de campo o impacto que teve em 2023.

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O principal gesto aconteceu ainda em 2025. Após retornar do futebol mexicano, o atacante recebeu proposta do Shakhtar Donetsk na casa dos 9 milhões de euros (cerca de R$ 58,5 milhões), mas pediu para permanecer no Fluminense. O desejo do jogador de se provar no clube pesou para que a diretoria comprasse a ideia e mantivesse o atacante no elenco.

Na virada da temporada, com duas propostas na mesa, o cenário foi o mesmo. A cúpula tricolor avaliava a oferta e conversou com o jogador, que revelou mais uma vez o desejo de ficar. A diretoria então deu um voto de confiança.

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John Kennedy correspondeu às expectativas e atravessa um período de destaque no Fluminense. Em 2026, o atacante soma 14 gols e duas assistências, sendo o principal artilheiro da equipe. Além disso, é o jogador que mais entrou em campo, com 35 partidas.

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John Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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