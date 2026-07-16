Fluminense reforça perfil experiente do elenco com renovação de Lucho Acosta
Extensão contratual do meia repete padrão do clube em manter e contratar veteranos
O Fluminense tem encaminhada renovação contratual com o meia Lucho Acosta. A tendência é que o meia de 32 anos assine a extensão do vínculo com o clube até dezembro de 2029 nos próximos dias. O movimento reforça o perfil de jogadores veteranos que compõem o elenco tricolor nas últimas temporadas.
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Não é novidade o Fluminense assinar renovações com jogadores experientes. Em janeiro, o clube anunciou novos vínculos com Fábio e Samuel Xavier. Ambos tinham acordos válidos até dezembro deste ano e ganharam extensões até o fim de 2027. O goleiro terá 47 anos, enquanto o lateral-direito terá completado 37 anos ao final dos contratos.
Ainda em 2025, outros casos chamaram a atenção. Germán Cano (38) e Paulo Henrique Ganso (36) assinaram vínculos até o fim da atual temporada. Além deles, Guga teve renovação confirmada até o fim de 2029, quando terá 31 anos.
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No caso de Lucho Acosta, outro fator entra em questão: o atual contrato do argentino com o Fluminense vai até o fim de 2028. Desta forma, o clube se antecipou ao estender o vínculo até dezembro de 2029, se comprometendo a longo prazo com um dos principais jogadores do elenco. O meia, contudo, terá 35 anos ao final do novo acordo.
Movimentos do Fluminense no mercado seguem a mesma linha
Além das renovações contratuais, os movimentos recentes do Fluminense no mercado de transferências também são reflexo do perfil experiente do elenco. O clube contratou o atacante Hulk, que completa 40 anos no próximo dia 25, e repatriou Thiago Silva, que faz 42 anos em setembro.
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Junto à saída de Facundo Bernal (de 22 anos) ao Real Betis, as chegadas dos veteranos ajudaram a aumentar a já elevada média de idade do elenco tricolor neste início desta janela de transferências. Antes, a média era de 28,1 anos; agora, o número subiu para 29,1 anos. Atualmente, o Fluminense tem o terceiro time "mais velho" da Série A do Brasileirão.
Maiores médias de idade do Brasileirão
- Mirassol - 29,8 anos
- Chapecoense - 29,4 anos
- Fluminense - 29,1 anos
- Flamengo - 29,1 anos
- Remo - 29,1 anos
- São Paulo - 29,0 anos
- Bahia - 28,0 anos
- Coritiba - 28,0 anos
- Internacional - 27,6 anos
- Corinthians - 27,5 anos
- Atlético Mineiro - 27,5 anos
- Santos - 27,4 anos
- Vitória - 27,2 anos
- Cruzeiro - 26,8 anos
- Grêmio - 26,8 anos
- Botafogo - 26,7 anos
- Vasco da Gama - 26,2 anos
- Palmeiras - 26,1 anos
- Athletico Paranaense - 26,0 anos
- RB Bragantino - 25,9 anos
Com os veteranos no comando, o Fluminense volta a disputar uma partida oficial 47 dias após seu último compromisso. A equipe recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (17), na retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo.
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