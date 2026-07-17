Fluminense marca no fim e arranca empate com Bragantino em jogo com briga e expulsões Tricolor ficou atrás no placar durante quase o jogo inteiro

Em jogo marcado por briga e três expulsões, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha abriu o placar para a equipe paulista no primeiro tempo, enquanto Ignácio marcou o gol tricolor aos 57 minutos da etapa final.

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O Fluminense teve uma atuação abaixo no primeiro tempo, melhorou depois das entradas de John Kennedy e Canobbio e passou a pressionar com mais intensidade. A equipe atuou com um jogador a mais desde os 17 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Sant'Anna, mas só conseguiu chegar ao empate no último lance.

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Em sua estreia oficial pelo clube, Hulk participou bastante das jogadas, foi muito acionado e tentou assumir a responsabilidade, mas teve pouca efetividade. O camisa 7 desperdiçou finalizações, errou algumas escolhas e mostrou falta de entrosamento com os companheiros.

Bragantino começa melhor

O Bragantino iniciou a partida com mais intensidade e explorou principalmente os espaços pelos lados do campo. Logo no primeiro minuto, Fernando recebeu dentro da área, passou por Guga e finalizou colocado para fora.

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O Fluminense teve dificuldade para acelerar a circulação da bola. Aos três minutos, Lucho Acosta avançou pelo meio, tocou para Hulk e passou livre para receber. O atacante, porém, segurou a bola, tentou o drible e acabou desarmado.

O gol do Bragantino saiu aos 26 minutos. Fernando puxou o contra-ataque com a defesa do Fluminense aberta e encontrou Herrera dentro da área. O atacante levantou para Eduardo Sasha, que apareceu livre e cabeceou para o fundo da rede.

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Além da desvantagem, o Tricolor perdeu Millán por problema físico. O zagueiro sentiu a parte posterior da coxa direita, deixou o campo chorando e foi substituído por Freytes.

O Fluminense cresceu nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 45, Lucho Acosta disputou a bola na ponta e cruzou de bico para a área. Kevin Serna apareceu na segunda trave e cabeceou na trave. Dois minutos depois, Savarino fez boa jogada pelo lado direito e voltou a encontrar Serna, que cabeceou para fora. A equipe de Luis Zubeldía foi para o intervalo sob vaias da torcida.

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John Kennedy e Canobbio mudam o jogo

Zubeldía colocou Ignácio no lugar de Jemmes durante o intervalo. A principal mudança no comportamento do Fluminense, porém, aconteceu aos dez minutos, com as entradas de John Kennedy e Canobbio nas vagas de Savarino e Serna.

A dupla aumentou a intensidade do ataque. John Kennedy passou a disputar mais jogadas por dentro, enquanto Canobbio acelerou pelos lados e ajudou o Tricolor a empurrar o Bragantino para o campo defensivo.

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Hulk continuou como o jogador mais acionado. Aos dez minutos, recuperou a bola após pressão na saída adversária, girou sobre o marcador e bateu para fora. Três minutos depois, recebeu dentro da área, limpou Rodriguinho e finalizou novamente sem direção.

O Bragantino ficou com um jogador a menos aos 17 minutos do segundo tempo. Sant'Anna foi puxado por Lucho Acosta e reagiu com uma cotovelada no rosto do argentino. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas mudou a decisão após conversar com a equipe de arbitragem e expulsou o lateral. Lucho teve sangramento no supercílio e precisou receber atendimento.

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Confusão e mais duas expulsões

A partida ficou ainda mais quente nos acréscimos. Aos 47 minutos, uma discussão entre Canobbio e Lucas Barbosa terminou em empurrões e confusão generalizada no gramado.

John Kennedy foi expulso por participar de forma mais exaltada do tumulto e atingir o rosto de adversários. Fabinho, que havia acabado de entrar no Bragantino, também recebeu cartão vermelho. Freytes, Henry Mosquera e Tiago Volpi foram advertidos com amarelo em momentos diferentes dos minutos finais.

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Ignácio empata no último lance

O Fluminense seguiu pressionando. Aos 56 minutos, Cano recebeu lançamento dentro da área e tentou concluir, mas Gustavo Marques fez o corte. A sobra ficou com Lucho Acosta, que finalizou no alto para defesa de Volpi. No minuto seguinte, saiu o empate. Canobbio venceu a disputa pela bola na ponta esquerda e cruzou para a segunda trave. Ignácio subiu mais alto que a marcação e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro.

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Canobbio decidiu no último lance. O uruguaio ganhou a disputa na ponta esquerda e colocou a bola na medida para Ignácio marcar o gol de empate.

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Deu aula 🏅

Ignácio entrou no intervalo e foi decisivo. Além de ajudar na pressão ofensiva nos minutos finais, apareceu como centroavante para cabecear no canto e salvar o Fluminense.

Ficou abaixo 📉

Hulk tentou muito e participou das ações ofensivas, mas foi pouco efetivo. O atacante desperdiçou oportunidades, prendeu a bola em alguns lances e ainda demonstrou pouco entrosamento com os companheiros.

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Não vou ver isso sozinho 👀

A confusão nos acréscimos terminou com as expulsões de John Kennedy e Fabinho. O tumulto ampliou o tempo de jogo e antecedeu o empate tricolor no último lance.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 RB BRAGANTINO

🏆 Campeonato Brasileiro — 19ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 20h

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Eduardo Sasha, 26'/1ºT; Ignácio, 57'/2ºT

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⚽ ESCALAÇÕES

🟢🔴 Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Millán (Freytes) e Renê; Hércules (Cano), Martinelli e Lucho Acosta; Savarino (John Kennedy), Hulk e Kevin Serna (Canobbio).

Técnico: Luis Zubeldía.

⚪🔴 RB Bragantino

Tiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Cauê; Eric Ramires (Matheus Fernandes), Rodriguinho (Fabinho) e Lucas Barbosa; Herrera (Henry Mosquera), Fernando (Pedro Henrique) e Eduardo Sasha (Andrés Hurtado).

Técnico: Vagner Mancini.

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🟨 Cartões amarelos: Ignácio e Freytes (Fluminense); Eduardo Sasha, Alix Vinícius, Tiago Volpi e Henry Mosquera (RB Bragantino).

🟥 Cartões vermelhos: John Kennedy (Fluminense); Sant'Anna e Fabinho (RB Bragantino).

Serna cabeceia bola em Fluminense x Bragantino (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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