Fluminense regulariza balanço financeiro de 2025 após advertência da Anresf

O Fluminense foi um dos clubes advertidos pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) por uma pendência na documentação financeira referente ao exercício de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" nesta quarta-feira (4) e confirmada pelo Lance!.

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Segundo a publicação, o balanço apresentado pelo Tricolor não continha a assinatura do auditor independente, exigência prevista pelas normas do fair play financeiro implementadas no futebol brasileiro neste ano.

De acordo com a Anresf, o clube teria recebido um prazo de 15 dias para regularizar a situação. Caso a pendência não fosse resolvida dentro do período estabelecido, a entidade poderia aplicar uma multa automática de R$ 40 mil.

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Procurado pelo Lance!, o Fluminense afirmou que a documentação já havia sido corrigida antes mesmo da divulgação da advertência e garantiu que cumpriu os prazos determinados pela regulamentação.

— O Fluminense FC apresentou à Anresf (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol) a versão final do documento, com a devida assinatura do auditor externo, no dia 29 de maio. Ou seja, dentro do prazo estabelecido pelas normas. O documento está publicado no Portal da Transparência, no site oficial do clube — informou o clube.

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Desta forma, segundo o posicionamento tricolor, a exigência apontada pela agência já foi atendida e não há risco de penalidade relacionada ao caso.

Além do Fluminense, outros clubes também tiveram situações semelhantes analisadas pela Anresf. O Palmeiras chegou a ser enquadrado pelo mesmo motivo, mas apresentou uma nova versão da documentação antes do julgamento do processo.

As regras do fair play financeiro passaram a valer em janeiro de 2026 e obrigam os clubes das Séries A e B a apresentar demonstrações financeiras auditadas para acompanhamento da Anresf. O objetivo é ampliar o controle sobre a saúde financeira das equipes e garantir maior transparência na gestão dos clubes.

Ricardo Tenório, Mattheus Montenegro e Mário Bittencourt comemoram vitória na eleição do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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