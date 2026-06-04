Como Romário criou o apelido 'Filé', do lendário fisioterapeuta do Fluminense?
Nilton Petrone é um dos grandes nomes do Brasil na fisioterapia esportiva
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Poucas figuras são tão identificadas com o Fluminense quanto Nilton Petrone. Presente em algumas das maiores conquistas da história recente do clube, o fisioterapeuta se tornou conhecido nacionalmente por um apelido que, para muitos torcedores, acabou substituindo até o próprio nome: Filé.
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O que pouca gente sabe é que a origem do apelido tem ligação direta com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro: Romário.
A história começou em 1990, quando o Baixinho atuava pelo PSV, da Holanda. Naquele ano, o atacante sofreu uma grave lesão no tornozelo e recebeu um prognóstico de cerca de seis meses de recuperação. Determinado a disputar a Copa do Mundo da Itália, Romário buscou alternativas e chegou ao nome de Nilton Petrone, que desenvolvia um protocolo inovador de recuperação acelerada para atletas.
Na época, Petrone era professor universitário e já chamava atenção pelos resultados obtidos com o tratamento. Após analisar os exames do atacante, o fisioterapeuta acreditou que era possível reduzir o tempo de recuperação praticamente pela metade. Convencido, Romário o levou para a Holanda para comandar o processo.
Foi durante os primeiros dias de trabalho que nasceu o apelido. Ao "Charla Podcast", Filé relembrou que, ao iniciar uma sessão de recuperação na piscina, Romário se surpreendeu com seu porte físico. Magro, Petrone pesava cerca de 50 quilos na época.
— Quando nós fomos entrar na piscina, ele olhou para mim e falou: "Pô, Filé… filezinho de borboleta" — contou.
A brincadeira foi instantânea. O "filezinho de borboleta" logo virou apenas "Filé", apelido que acompanharia Petrone pelo restante da carreira e o transformaria em uma das figuras mais conhecidas dos bastidores do futebol brasileiro.
Mais de três décadas depois, Nilton Petrone segue sendo lembrado por sua contribuição ao futebol. Mas o apelido que o eternizou nasceu de uma simples brincadeira do Baixinho, em uma piscina na Holanda, durante uma das recuperações mais marcantes da carreira de Romário.
Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo
O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.
A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.
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