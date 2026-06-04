Como Romário criou o apelido 'Filé', do lendário fisioterapeuta do Fluminense?

Poucas figuras são tão identificadas com o Fluminense quanto Nilton Petrone. Presente em algumas das maiores conquistas da história recente do clube, o fisioterapeuta se tornou conhecido nacionalmente por um apelido que, para muitos torcedores, acabou substituindo até o próprio nome: Filé.

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O que pouca gente sabe é que a origem do apelido tem ligação direta com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro: Romário.

A história começou em 1990, quando o Baixinho atuava pelo PSV, da Holanda. Naquele ano, o atacante sofreu uma grave lesão no tornozelo e recebeu um prognóstico de cerca de seis meses de recuperação. Determinado a disputar a Copa do Mundo da Itália, Romário buscou alternativas e chegou ao nome de Nilton Petrone, que desenvolvia um protocolo inovador de recuperação acelerada para atletas.

Na época, Petrone era professor universitário e já chamava atenção pelos resultados obtidos com o tratamento. Após analisar os exames do atacante, o fisioterapeuta acreditou que era possível reduzir o tempo de recuperação praticamente pela metade. Convencido, Romário o levou para a Holanda para comandar o processo.

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Foi durante os primeiros dias de trabalho que nasceu o apelido. Ao "Charla Podcast", Filé relembrou que, ao iniciar uma sessão de recuperação na piscina, Romário se surpreendeu com seu porte físico. Magro, Petrone pesava cerca de 50 quilos na época.

— Quando nós fomos entrar na piscina, ele olhou para mim e falou: "Pô, Filé… filezinho de borboleta" — contou.

A brincadeira foi instantânea. O "filezinho de borboleta" logo virou apenas "Filé", apelido que acompanharia Petrone pelo restante da carreira e o transformaria em uma das figuras mais conhecidas dos bastidores do futebol brasileiro.

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Mais de três décadas depois, Nilton Petrone segue sendo lembrado por sua contribuição ao futebol. Mas o apelido que o eternizou nasceu de uma simples brincadeira do Baixinho, em uma piscina na Holanda, durante uma das recuperações mais marcantes da carreira de Romário.

John Kennedy comemora vitória do Fluminense com Filé (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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