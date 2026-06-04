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Arrascaeta, Canobbio e mais: veja a numeração do Uruguai para a Copa do Mundo

Celeste está no Grupo H do Mundial

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
12:19
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Arrascaeta De la Cruz Varela Flamengo
imagem cameraArrascaeta, Varela e De La Cruz pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)
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A seleção do Uruguai definiu a numeração dos jogadores para a Copa do Mundo. Um dos destaques é Arrascaeta, mantido na convocação após passar por exames e confirmado como o camisa 10 da Celeste. Além do meia, Guillermo Varela e De La Cruz, também do Flamengo, disputarão o Mundial pela seleção sul-americana.

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De La Cruz, companheiro de Arrascaeta no Rubro-Negro, vestirá a camisa 7. Varela, por sua vez, ficará com a 13. Entre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, Emiliano Martínez, do Palmeiras, usará a camisa 15, enquanto Joaquín Piquerez ficará com a 22. Agustín Canobbio, do Fluminense, atuará com a 14, e Sergio Rochet, goleiro do Internacional, será o dono da camisa 1. No total, são sete jogadores que atuam no Brasil.

Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

Uma das principais mudanças na numeração está no ataque. Sem Luis Suárez, que ficou fora da lista de convocados, a tradicional camisa 9 passa a ser de Darwin Núñez, atualmente no Al-Hilal.

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— Ele comunicou que estava disposto a contribuir retornando à seleção, algo que entendi como uma manifestação valiosa e sincera. De fato, eu não tenho nenhuma divergência com Suárez, mas optei por Darwin, por Viñas e por Rodrigo Aguirre — disse Bielsa sobre a ausência de Suárez.

Grupo do Uruguai na Copa do Mundo

No Grupo H, o Uruguai terá pela frente Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde na fase de grupos da Copa do Mundo. A estreia da Celeste será diante dos sauditas, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.

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Com Arrascaeta, veja a numeração do Uruguai na Copa do Mundo

    1.
  1. Sergio Rochet
    2. 2.
  2. José María Giménez
    3. 3.
  3. Sebastián Cáceres
    4. 4.
  4. Ronald Araujo
    5. 5.
  5. Manuel Ugarte
    6. 6.
  6. Rodrigo Bentancur
    7. 7.
  7. Nicolás De la Cruz
    8. 8.
  8. Federico Valverde
    9. 9.
  9. Darwin Núñez
    10. 10.
  10. Giorgian De Arrascaeta
    11. 11.
  11. Facundo Pellistri
    12. 12.
  12. Santiago Mele
    13. 13.
  13. Guillermo Varela
    14. 14.
  14. Agustín Canobbio
    15. 15.
  15. Emiliano Martínez
    16. 16.
  16. Mathías Olivera
    17. 17.
  17. Matías Viña
    18. 18.
  18. Brian Rodríguez
    19. 19.
  19. Rodrigo Aguirre
    20. 20.
  20. Maximiliano Araújo
    21. 21.
  21. Federico Viñas
    22. 22.
  22. Joaquín Piquerez
    23. 23.
  23. Fernando Muslera
    24. 24.
  24. Santiago Bueno
    25. 25.
  25. Juan Manuel Sanabria
    26. 26.
  26. Rodrigo Zalazar

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