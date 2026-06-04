Arrascaeta, Canobbio e mais: veja a numeração do Uruguai para a Copa do Mundo
Celeste está no Grupo H do Mundial
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A seleção do Uruguai definiu a numeração dos jogadores para a Copa do Mundo. Um dos destaques é Arrascaeta, mantido na convocação após passar por exames e confirmado como o camisa 10 da Celeste. Além do meia, Guillermo Varela e De La Cruz, também do Flamengo, disputarão o Mundial pela seleção sul-americana.
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De La Cruz, companheiro de Arrascaeta no Rubro-Negro, vestirá a camisa 7. Varela, por sua vez, ficará com a 13. Entre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, Emiliano Martínez, do Palmeiras, usará a camisa 15, enquanto Joaquín Piquerez ficará com a 22. Agustín Canobbio, do Fluminense, atuará com a 14, e Sergio Rochet, goleiro do Internacional, será o dono da camisa 1. No total, são sete jogadores que atuam no Brasil.
Uma das principais mudanças na numeração está no ataque. Sem Luis Suárez, que ficou fora da lista de convocados, a tradicional camisa 9 passa a ser de Darwin Núñez, atualmente no Al-Hilal.
— Ele comunicou que estava disposto a contribuir retornando à seleção, algo que entendi como uma manifestação valiosa e sincera. De fato, eu não tenho nenhuma divergência com Suárez, mas optei por Darwin, por Viñas e por Rodrigo Aguirre — disse Bielsa sobre a ausência de Suárez.
Grupo do Uruguai na Copa do Mundo
No Grupo H, o Uruguai terá pela frente Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde na fase de grupos da Copa do Mundo. A estreia da Celeste será diante dos sauditas, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.
Com Arrascaeta, veja a numeração do Uruguai na Copa do Mundo
- Sergio Rochet
- José María Giménez
- Sebastián Cáceres
- Ronald Araujo
- Manuel Ugarte
- Rodrigo Bentancur
- Nicolás De la Cruz
- Federico Valverde
- Darwin Núñez
- Giorgian De Arrascaeta
- Facundo Pellistri
- Santiago Mele
- Guillermo Varela
- Agustín Canobbio
- Emiliano Martínez
- Mathías Olivera
- Matías Viña
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
- Maximiliano Araújo
- Federico Viñas
- Joaquín Piquerez
- Fernando Muslera
- Santiago Bueno
- Juan Manuel Sanabria
- Rodrigo Zalazar
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