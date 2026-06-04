A seleção do Uruguai definiu a numeração dos jogadores para a Copa do Mundo. Um dos destaques é Arrascaeta, mantido na convocação após passar por exames e confirmado como o camisa 10 da Celeste. Além do meia, Guillermo Varela e De La Cruz, também do Flamengo, disputarão o Mundial pela seleção sul-americana.

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De La Cruz, companheiro de Arrascaeta no Rubro-Negro, vestirá a camisa 7. Varela, por sua vez, ficará com a 13. Entre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, Emiliano Martínez, do Palmeiras, usará a camisa 15, enquanto Joaquín Piquerez ficará com a 22. Agustín Canobbio, do Fluminense, atuará com a 14, e Sergio Rochet, goleiro do Internacional, será o dono da camisa 1. No total, são sete jogadores que atuam no Brasil.

Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

Uma das principais mudanças na numeração está no ataque. Sem Luis Suárez, que ficou fora da lista de convocados, a tradicional camisa 9 passa a ser de Darwin Núñez, atualmente no Al-Hilal.

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— Ele comunicou que estava disposto a contribuir retornando à seleção, algo que entendi como uma manifestação valiosa e sincera. De fato, eu não tenho nenhuma divergência com Suárez, mas optei por Darwin, por Viñas e por Rodrigo Aguirre — disse Bielsa sobre a ausência de Suárez.

Grupo do Uruguai na Copa do Mundo

No Grupo H, o Uruguai terá pela frente Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde na fase de grupos da Copa do Mundo. A estreia da Celeste será diante dos sauditas, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.

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Com Arrascaeta, veja a numeração do Uruguai na Copa do Mundo

1 . Sergio Rochet 2 . José María Giménez 3 . Sebastián Cáceres 4 . Ronald Araujo 5 . Manuel Ugarte 6 . Rodrigo Bentancur 7 . Nicolás De la Cruz 8 . Federico Valverde 9 . Darwin Núñez 10 . Giorgian De Arrascaeta 11 . Facundo Pellistri 12 . Santiago Mele 13 . Guillermo Varela 14 . Agustín Canobbio 15 . Emiliano Martínez 16 . Mathías Olivera 17 . Matías Viña 18 . Brian Rodríguez 19 . Rodrigo Aguirre 20 . Maximiliano Araújo 21 . Federico Viñas 22 . Joaquín Piquerez 23 . Fernando Muslera 24 . Santiago Bueno 25 . Juan Manuel Sanabria 26 . Rodrigo Zalazar

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