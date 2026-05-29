Fluminense reencontra algoz na Libertadores nas oitavas de final

O adversário do Fluminense nas oitavas de final da Libertadores foi definido por sorteio nesta sexta-feira (29). O Tricolor reencontra o algoz da fase de grupos: Independiente Rivadavia. Na fase anterior, o Clube das Laranjeiras foi derrotado pelos argentinos em pleno Maracanã.

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O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

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