Fluminense reencontra algoz na Libertadores nas oitavas de final
Tricolor não venceu o Independiente Rivadavia na fase de grupos
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O adversário do Fluminense nas oitavas de final da Libertadores foi definido por sorteio nesta sexta-feira (29). O Tricolor reencontra o algoz da fase de grupos: Independiente Rivadavia. Na fase anterior, o Clube das Laranjeiras foi derrotado pelos argentinos em pleno Maracanã.
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O que vem por aí para o Fluminense?
Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.
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