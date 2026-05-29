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Fluminense reencontra algoz na Libertadores nas oitavas de final

Tricolor não venceu o Independiente Rivadavia na fase de grupos

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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
12:41
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Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Operário (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
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O adversário do Fluminense nas oitavas de final da Libertadores foi definido por sorteio nesta sexta-feira (29). O Tricolor reencontra o algoz da fase de grupos: Independiente Rivadavia. Na fase anterior, o Clube das Laranjeiras foi derrotado pelos argentinos em pleno Maracanã.

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➡️Fluminense fatura bolada com classificação na Libertadores; veja valores

O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

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