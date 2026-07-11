Thiago Silva reestreia pelo Fluminense contra o Bahia? Entenda Jogador se reapresentou depois do restante do elenco

Thiago Silva ainda não estreou neste retorno ao Fluminense, mas pode ter os primeiros minutos no amistoso contra o Bahia, no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A utilização do zagueiro, porém, ainda não está confirmada e será definida pela comissão técnica de Luis Zubeldía nos próximos dias.

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O defensor ficou fora da goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na quarta-feira (8), também no Maracanã. A ausência já fazia parte do planejamento tricolor. Como Thiago Silva se apresentou depois do restante do elenco na intertemporada, o clube decidiu dar mais tempo de preparação física, técnica e tática ao jogador.

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Fluminense avalia Thiago Silva dia a dia

A presença de Thiago Silva contra o Bahia depende da avaliação física da fisiologia do Tricolor. A comissão técnica monitora as cargas de trabalho e as sensações do atleta antes de decidir se ele será relacionado para atuar por alguns minutos.

Zubeldía explicou que o Fluminense não pretende acelerar o processo. Inicialmente, não havia paara ter o defensor em campo em nenhum dos dois jogos. O treinador lembrou que Thiago Silva ainda não pode jogar contra o Red Bull Bragantino, no dia 17, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, por causa da janela de transferências internacionais. Por isso, o clube entende que há margem para conduzir a preparação sem pressa..

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— Depende das sensações do Thiago. Depende das cargas, dos trabalhos técnicos e táticos que ele vai ter daqui até sábado. Pode ser uma opção que ele jogue alguns minutos, mas vamos no ritmo do jogador e sem tanta pressa, porque ele não pode jogar a partida contra o Bragantino. Então, temos mais tempo de preparação. Depois do jogo contra o Bragantino, se não me engano, até o Grêmio, temos cerca de dez dias. É um microciclo maior para que ele possa seguir ganhando condição — afirmou Zubeldía.

Thiago Silva no treino do Fluminense com Hulk ao fundo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Próximos jogos

Antes da volta oficial ao Brasileirão contra o Bragantino, no dia 17, o Fluminense enfrenta o Bahia, no domingo (12), às 16h, no Maracanã, em mais um amistoso de intertemporada.

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