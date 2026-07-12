Ceni detona arbitragem após amistoso entre Fluminense e Bahia: 'Ser otário'
Técnico do Bahia contestou pênalti e escolha de juiz carioca para o amistoso
O técnico Rogério Ceni fez duras críticas à arbitragem após a derrota do Bahia por 2 a 0 para o Fluminense, em amistoso disputado neste domingo (12), no Maracanã. Irritado com as decisões de campo, o comandante questionou a escalação de um juiz do Rio de Janeiro e afirmou que a condução do jogo tirou a seriedade do confronto.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
De acordo com Ceni, o Bahia havia solicitado formalmente que a partida fosse apitada por um profissional de outro estado.
— A única coisa que eu pedi para o nosso departamento foi que não fosse um árbitro daqui. E botaram o cara que apita jogo no CT deles. Perde a credibilidade, você vem aqui para ser otário. E para ser otário não compensa você viajar 2.200km — protestou o treinador.
Espanha: Rodri defende Yamal de críticas por desempenho 'abaixo do esperado'
Ex-craque do Brasileirão será o novo técnico do Uruguai após saída de Bielsa
Presidente da CBF fiscaliza treino e prega união na base da Seleção Brasileira
➡️ Quando voltam os jogos do Brasileirão?
Lances polêmicos na mira do técnico
O comandante do Bahia contestou principalmente dois lances cruciais: o pênalti marcado a favor do Fluminense, que originou o primeiro gol do jogo, e uma penalidade não assinalada sobre o atacante Ademir. Ceni também criticou a falta de critério do árbitro nas explicações dadas em campo.
— Ele diz primeiro que foi falta do Willian [José], aí você vai olhar o vídeo e ele nem toca. Depois ele fala que foi falta do Nico. O jogo deixou de ser sério quando nem ele sabe o que deu. Não deu um pênalti claríssimo no Ademir e deu esse com tanta convicção. Um cara que se diz juiz de Confederação Brasileira de Futebol fazer um serviço desse aqui é uma vergonha — disparou.
Saldo positivo na bola
Apesar do incômodo com o apito, Rogério Ceni aprovou o desempenho tático do Bahia. O treinador usou a partida para testar variações na equipe e destacou o volume de jogo apresentado, projetando o restante da temporada.
— Como teste foi muito bom. No primeiro tempo a gente jogou, acho que tivemos as melhores chances e podia ter feito 2 a 0. No segundo tempo a gente tem que corrigir algumas coisas, mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso, foi muito válido — concluiu.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Cruzeiro
Fagner vê Cruzeiro em 'readaptação física' após derrota para o GrêmioHá 12 minutos
Corinthians
Marcelo Paz fala sobre renovação de Memphis e possíveis vendas no CorinthiansHá 29 minutos
Futebol Nacional
Gabriel Grando defende dois pênaltis, e Grêmio vence amistoso contra o CruzeiroHá 36 minutos
Futebol Nacional
Quando voltam os jogos do Brasileirão?Há 44 minutos
Corinthians
Diniz admite interesse em Wesley e faz apelo ao CorinthiansHá 44 minutos
Fluminense
Zubeldía fala sobre busca do Fluminense por reforços: 'Eu prefiro mais'Há 56 minutos
Mais LANCE!