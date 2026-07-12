Ceni detona arbitragem após amistoso entre Fluminense e Bahia: 'Ser otário' Técnico do Bahia contestou pênalti e escolha de juiz carioca para o amistoso

O técnico Rogério Ceni fez duras críticas à arbitragem após a derrota do Bahia por 2 a 0 para o Fluminense, em amistoso disputado neste domingo (12), no Maracanã. Irritado com as decisões de campo, o comandante questionou a escalação de um juiz do Rio de Janeiro e afirmou que a condução do jogo tirou a seriedade do confronto.

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Apesar das críticas ao apito, Ceni elogiou desempenho do Bahia no primeiro tempo (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

De acordo com Ceni, o Bahia havia solicitado formalmente que a partida fosse apitada por um profissional de outro estado.

— A única coisa que eu pedi para o nosso departamento foi que não fosse um árbitro daqui. E botaram o cara que apita jogo no CT deles. Perde a credibilidade, você vem aqui para ser otário. E para ser otário não compensa você viajar 2.200km — protestou o treinador.

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Lances polêmicos na mira do técnico

O comandante do Bahia contestou principalmente dois lances cruciais: o pênalti marcado a favor do Fluminense, que originou o primeiro gol do jogo, e uma penalidade não assinalada sobre o atacante Ademir. Ceni também criticou a falta de critério do árbitro nas explicações dadas em campo.

— Ele diz primeiro que foi falta do Willian [José], aí você vai olhar o vídeo e ele nem toca. Depois ele fala que foi falta do Nico. O jogo deixou de ser sério quando nem ele sabe o que deu. Não deu um pênalti claríssimo no Ademir e deu esse com tanta convicção. Um cara que se diz juiz de Confederação Brasileira de Futebol fazer um serviço desse aqui é uma vergonha — disparou.

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Saldo positivo na bola

Apesar do incômodo com o apito, Rogério Ceni aprovou o desempenho tático do Bahia. O treinador usou a partida para testar variações na equipe e destacou o volume de jogo apresentado, projetando o restante da temporada.

— Como teste foi muito bom. No primeiro tempo a gente jogou, acho que tivemos as melhores chances e podia ter feito 2 a 0. No segundo tempo a gente tem que corrigir algumas coisas, mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso, foi muito válido — concluiu.

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