Fluminense anuncia renovação com atacante de Xerém Novo vículo vai até o meio de 2028

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (13) a renovação de contrato de Marcos Paulo, atacante do time sub-20. O novo vínculo do jogador de 18 anos com o Tricolor é válido até junho de 2028.

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Marcos Paulo retornou ao clube no início de 2026, após passar a última temporada emprestado ao Avaí. Em Santa Catarina, conquistou a primeira edição da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, estreou entre os profissionais e marcou o primeiro gol da carreira na equipe principal.

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— Estou muito feliz por voltar de um ano produtivo, em que aprendi muito com os profissionais no período em que estive lá. Isso me ajudou a voltar como outro atleta, com outra cabeça, outro pensamento e outra mentalidade — afirmou ao site oficial do Fluminense.

Retorno ao Fluminense

Desde a volta ao clube, Marcos Paulo soma 16 partidas e quatro gols pelo sub-20. O atacante também vem sendo chamado para alguns treinamentos com o elenco comandado por Luis Zubeldía.

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— Renovar o contrato é uma sensação de felicidade e a realização de um sonho. Todo garoto que chega a Xerém desde cedo sonha em estrear profissionalmente pelo Fluminense. É um passo importante, e tenho certeza de que coisas boas vão acontecer daqui para frente — disse.

O jovem faz parte da chamada Esquadrilha 07, geração de Moleques de Xerém que conquistou, em 2024, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-17. Foi a primeira turma da base tricolor a levantar os dois títulos nacionais da categoria na mesma temporada.

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Marcos Paulo em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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