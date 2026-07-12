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Cano comenta concorrência com Hulk e John Kennedy no Fluminense

Argentino marcou nos dois amistosos da intertemporada

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 19:42
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Hulk e Cano comemoram gol do Fluminense juntos
Hulk e Cano comemoram gol do Fluminense juntos (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A chegada de Hulk e a confirmação do bom momento de John Kennedy aumentaram a disputa por espaço no ataque do Fluminense para a sequência da temporada. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo, o atacante Germán Cano comentou a concorrência no setor e afirmou que a competitividade do elenco é positiva para a equipe.

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    Titular no amistoso e autor do segundo gol da partida, Cano ressaltou que Luis Zubeldía tem diferentes alternativas para escalar o ataque e disse que todos trabalham para cumprir a função exigida pelo treinador, independentemente de começarem entre os 11 ou entrarem durante a partida.

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    — É muito competitivo. O Luis tem várias opções para colocar em campo quem estiver melhor. Acho que não existe apenas um jogador. Quem entra durante o jogo também tenta fazer aquilo que o Luis pede. É uma disputa muito competitiva, porque nós três somos jogadores de muita qualidade — afirmou.

    Nos dois amistosos da intertemporada, Zubeldía utilizou diferentes formações ofensivas. Contra o Nova Iguaçu, Hulk começou como centroavante, com John Kennedy entrando no segundo tempo e Cano marcando após sair do banco. Diante do Bahia, John Kennedy iniciou como titular, Hulk entrou no intervalo e marcou seu primeiro gol pelo clube, enquanto Cano fechou o placar já na reta final, entrando novamente na segunda etapa.

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    • A tendência é que a disputa continue ao longo da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá pela frente as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o que deve aumentar a necessidade de rodar o elenco.

    Na mesma zona mista, Cano também comemorou a chegada de reforços experientes ao elenco, como Hulk e Thiago Silva.

    — Eles podem ajudar com toda a experiência que têm. São jogadores que ganharam tudo no Brasil e também fora. Ajudam muito dentro e fora de campo. Estamos muito felizes por tudo o que vêm construindo, treino após treino. Cada dia nos conectamos mais e esperamos dar muitas alegrias aos nossos torcedores — disse o camisa 14.

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    O que vem por aí para o Fluminense?

    O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

    Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado no amistoso entre Fluminense e Bahia, realizado no Maracanã, Rio de Janeiro
    Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado no amistoso entre Fluminense e Bahia (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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