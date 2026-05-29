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Fla-Flu, Corinthians x Palmeiras e mais: oitavas da Libertadores têm possíveis duelos brasileiros

Todos os seis clubes do Brasil avançaram da fase de grupos

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
04:45
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Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores em 2025 (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)
imagem cameraFlamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores em 2025 (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)
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Os confrontos das oitavas de final da Libertadores serão definidos nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Entre os possíveis enfrentamentos estão duelos entre times brasileiros, incluindo dois clássicos estaduais.

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Na principal competição do continente, os 16 times classificados dividem-se em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final.

No pote 1 estão os líderes dos grupos, com duas equipes do Brasil: Flamengo e Corinthians. Completam o pote Coquimbo Unido-CHI, Independiente Rivadavia-ARG, Universidad Católica-CHI, Cerro Porteño-PAR, LDU-EQU e Independiente del Valle-EQU.

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No pote 2 estão os segundos colocados da fase de grupos, com quatro brasileiros: Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol. Além destes, estão no pote Estudiantes-ARG, Deportes Tolima-COL, Platense-ARG e Rosario Central-ARG.

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Possíveis confrontos brasileiros

Conforme o regulamento da Conmebol, são oito os possíveis duelos brasileiros nas oitavas de final da Libertadores. Flamengo e Corinthians, times do pote 1, podem enfrentar quaisquer dos times do pote 2, onde estão Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol.

Entre os possíveis confrontos, destacam-se os clássicos estaduais entre Flamengo e Fluminense e Corinthians e Palmeiras. Além disso, há chance de reedição da última final, entre rubro-negros e alviverdes. Confira abaixo todos os possíveis confrontos, com os times à esquerda decidindo em casa.

  1. Flamengo x Fluminense
  2. Flamengo x Cruzeiro
  3. Flamengo x Palmeiras
  4. Flamengo x Mirassol
  5. Corinthians x Fluminense
  6. Corinthians x Cruzeiro
  7. Corinthians x Palmeiras
  8. Corinthians x Mirassol
Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

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