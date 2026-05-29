A Conmebol realiza nesta sexta-feira (29) o sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A cerimônia acontece a partir das 12h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O Lance!TV fará uma transmissão especial.

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Com o encerramento da fase de grupos nesta quinta-feira (28), os potes das duas competições foram definidos. O sorteio indicará os confrontos do mata-mata continental, que será interrompido por quase dois meses devido à disputa da Copa do Mundo.

Onde assistir

A cerimônia do sorteio das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana terá transmissão do SBT, ESPN, Disney+, Paramount+ e também pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.

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Potes do sorteio da Libertadores

Na Libertadores, os 16 classificados foram divididos em dois potes conforme a campanha na fase de grupos. O regulamento não prevê restrições, permitindo confrontos entre clubes do mesmo país já nas oitavas de final.

Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido-CHI

Independiente Rivadavia-ARG

Universidad Católica-CHI

Corinthians

Cerro Porteño-PAR

LDU-EQU

Independiente del Valle-EQU

Pote 2

Estudiantes-ARG

Deportes Tolima-COL

Fluminense

Cruzeiro

Platense-ARG

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central-ARG

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Flaco López foi destaque da vitória do Palmeiras sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Como funciona o sorteio da Sul-Americana

Na Copa Sul-Americana, apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final e integram o Pote 1 do sorteio.

Já os segundos colocados disputam os playoffs contra os terceiros colocados da Libertadores. Os vencedores desses confrontos formarão o Pote 2 das oitavas.

Os cruzamentos dos playoffs seguem critérios técnicos definidos pela Conmebol, sem necessidade de sorteio. O melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim sucessivamente.

Confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Universidad Central-VEN x Santos

Lanús-ARG x Cienciano-PER

Santa Fé-COL x Caracas-VEN

Nacional-URU x Tigre-ARG

Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI

Independiente Medellín-COL x Vasco

Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino

Bolívar-BOL x Grêmio

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