Que horas é o sorteio da Libertadores? Veja onde assistir
Conmebol define nesta sexta os confrontos das oitavas da Libertadores e Sul-Americana; veja horário e onde assistir ao sorteio
- Matéria
- Mais Notícias
A Conmebol realiza nesta sexta-feira (29) o sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A cerimônia acontece a partir das 12h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O Lance!TV fará uma transmissão especial.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Fla-Flu, Corinthians x Palmeiras e mais: oitavas da Libertadores têm possíveis duelos brasileiros
Futebol Nacional29/05/2026
- Flamengo
Flamengo pode ter clássicos e velhos conhecidos pela frente na Libertadores; veja retrospectos
Flamengo29/05/2026
- Cruzeiro
Artur Jorge faz balanço de classificação do Cruzeiro no ‘grupo mais difícil da Libertadores’
Cruzeiro29/05/2026
Com o encerramento da fase de grupos nesta quinta-feira (28), os potes das duas competições foram definidos. O sorteio indicará os confrontos do mata-mata continental, que será interrompido por quase dois meses devido à disputa da Copa do Mundo.
Onde assistir
A cerimônia do sorteio das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana terá transmissão do SBT, ESPN, Disney+, Paramount+ e também pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.
Potes do sorteio da Libertadores
Na Libertadores, os 16 classificados foram divididos em dois potes conforme a campanha na fase de grupos. O regulamento não prevê restrições, permitindo confrontos entre clubes do mesmo país já nas oitavas de final.
Pote 1
Flamengo
Coquimbo Unido-CHI
Independiente Rivadavia-ARG
Universidad Católica-CHI
Corinthians
Cerro Porteño-PAR
LDU-EQU
Independiente del Valle-EQU
Pote 2
Estudiantes-ARG
Deportes Tolima-COL
Fluminense
Cruzeiro
Platense-ARG
Palmeiras
Mirassol
Rosario Central-ARG
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como funciona o sorteio da Sul-Americana
Na Copa Sul-Americana, apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final e integram o Pote 1 do sorteio.
Já os segundos colocados disputam os playoffs contra os terceiros colocados da Libertadores. Os vencedores desses confrontos formarão o Pote 2 das oitavas.
Os cruzamentos dos playoffs seguem critérios técnicos definidos pela Conmebol, sem necessidade de sorteio. O melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim sucessivamente.
Confrontos dos playoffs da Sul-Americana
Universidad Central-VEN x Santos
Lanús-ARG x Cienciano-PER
Santa Fé-COL x Caracas-VEN
Nacional-URU x Tigre-ARG
Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI
Independiente Medellín-COL x Vasco
Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino
Bolívar-BOL x Grêmio
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias