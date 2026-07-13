Cano comenta torcida pela Argentina na Copa do Mundo e inspiração para o Fluminense Atacante marcou na vitória contra o Bahia

Cano tem acompanhado de perto a campanha da Argentina na Copa do Mundo. O atacante do Fluminense já viralizou em dois vídeos comemorando classificações da seleção ao lado dos compatriotas Acosta, Freytes e Castillo.

➡️ Hulk e Cano marcam em vitória do Fluminense contra o Bahia no Maracanã

Após a vitória tricolor sobre o Bahia, por 2 a 0, em amistoso no Maracanã, Cano foi questionado sobre a trajetória argentina no Mundial. O camisa 14 admitiu que tem sofrido durante os jogos, mas exaltou a entrega dos jogadores da seleção.

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— Sofrendo muito, sofrendo muito. Ontem também voltamos a sofrer novamente. Mas é futebol. A gente viu o jogo todo fazendo força para que a Argentina pudesse passar de fase e, graças a Deus, conseguimos — afirmou Cano.

Entrega da Argentina inspira Cano

O centroavante destacou a postura dos jogadores argentinos e afirmou que a dedicação apresentada pela equipe serve de exemplo para a própria carreira.

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— São jogadores que se entregam ao máximo pela Seleção Argentina. Então, isso também é uma inspiração para mim. Até o último momento, você não pode desistir. Tem que continuar, porque está tudo na mente. É muito bom ver jogadores que se entregam 100% pela camisa da seleção — completou.

Comemorações viralizam

Os vídeos de Cano acompanhando a Argentina ganharam repercussão nas redes sociais. Nas imagens, o atacante aparece vibrando intensamente com Acosta, Freytes e Castillo, todos argentinos do elenco do Fluminense.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

VEJA: Jogadores do Fluminense vão a loucura com classificação da Argentina para as semifinais da Copa do Mundo. Atletas como German Cano, Castillo, Freytes e Acosta assistiram ao jogo juntos e celebraram bastante a vitória da equipe comandada por Lionel Messi. pic.twitter.com/dXdiHFCarx — FluMídia (@flumidiaoficial) July 12, 2026

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