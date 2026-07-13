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Cano comenta torcida pela Argentina na Copa do Mundo e inspiração para o Fluminense

Atacante marcou na vitória contra o Bahia

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 05:20
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Hulk e Cano comemoram gol do Fluminense juntos
Hulk e Cano comemoram gol do Fluminense juntos (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Cano tem acompanhado de perto a campanha da Argentina na Copa do Mundo. O atacante do Fluminense já viralizou em dois vídeos comemorando classificações da seleção ao lado dos compatriotas Acosta, Freytes e Castillo.

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    Após a vitória tricolor sobre o Bahia, por 2 a 0, em amistoso no Maracanã, Cano foi questionado sobre a trajetória argentina no Mundial. O camisa 14 admitiu que tem sofrido durante os jogos, mas exaltou a entrega dos jogadores da seleção.

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    — Sofrendo muito, sofrendo muito. Ontem também voltamos a sofrer novamente. Mas é futebol. A gente viu o jogo todo fazendo força para que a Argentina pudesse passar de fase e, graças a Deus, conseguimos — afirmou Cano.

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    • O centroavante destacou a postura dos jogadores argentinos e afirmou que a dedicação apresentada pela equipe serve de exemplo para a própria carreira.

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    — São jogadores que se entregam ao máximo pela Seleção Argentina. Então, isso também é uma inspiração para mim. Até o último momento, você não pode desistir. Tem que continuar, porque está tudo na mente. É muito bom ver jogadores que se entregam 100% pela camisa da seleção — completou.

    Comemorações viralizam

    Os vídeos de Cano acompanhando a Argentina ganharam repercussão nas redes sociais. Nas imagens, o atacante aparece vibrando intensamente com Acosta, Freytes e Castillo, todos argentinos do elenco do Fluminense.

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    O que vem por aí para o Fluminense?

    O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

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