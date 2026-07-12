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Thiago Silva explica 'problema' com Fábio sobre faixa de capitão do Fluminense

Jogador fez reestreia pelo Tricolor

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 20:09
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Thiago Silva durante a partida do Fluminense contra o Bahia
Thiago Silva durante a partida do Fluminense contra o Bahia (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense teve um momento curioso no Maracanã. Quando o zagueiro entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (12), Fábio tentou entregar a faixa de capitão ao defensor. O camisa 3, porém, recusou.

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    Depois da partida, em entrevista à "Ge TV", Thiago Silva explicou a decisão. O zagueiro valorizou a atitude do goleiro, mas afirmou que outros jogadores assumiram o espaço de liderança durante o período em que esteve fora do clube.

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    — Eu acho que o gesto respeitoso do Fábio comigo foi grande. Mas eu tive a minha saída inesperada, e alguns outros jogadores ocuparam esse espaço de líder com a minha saída — afirmou.

    O defensor também revelou que já viveu situações desconfortáveis envolvendo a braçadeira ao longo da carreira. Por isso, não pretende transformar a definição do capitão em uma questão dentro do elenco.

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    • — Eu já tive alguns problemas com faixa de capitão na minha carreira, e é uma coisa que eu não quero voltar a repetir. Se eles acharem que eu devo usar, eu vou usar, mas, mesmo sem a faixa de capitão, me sinto um líder do time. Eu acho que é por isso que o clube apostou em mim mais uma vez. De verdade, para mim, a faixa é o menos importante. O mais importante é o respeito de cada um — disse.

    Thiago Silva relembra episódio com Felipe Melo

    Na resposta, Thiago Silva citou uma situação vivida em sua passagem anterior pelo Fluminense. O defensor relembrou que entregou a faixa a Felipe Melo quando o então companheiro entrou durante uma partida.

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    — Ano passado, ou retrasado, aconteceu com o Felipe Melo. Ele estava no banco e entrou em um jogo. Eu dei a faixa para ele porque ele era o capitão do time naquele momento. O Fábio passou para mim porque acha que eu sou um capitão. Mas, para mim, isso é o menos importante. O mais importante é o respeito de cada um — recordou.

    Reestreia pelo Fluminense

    Thiago Silva entrou aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Renê, e fez sua primeira partida desde o retorno ao Fluminense. O zagueiro havia ficado fora da goleada sobre o Nova Iguaçu por causa do planejamento físico da comissão técnica.

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    O defensor ganhou seus primeiros minutos na preparação para a retomada das competições oficiais. O Fluminense volta a campo na sexta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, mas Thiago Silva ainda não poderá atuar por depender da abertura da janela internacional de transferências.

    Thiago Silva em reestreia pelo Fluminense
    Thiago Silva em reestreia pelo Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

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