Thiago Silva explica 'problema' com Fábio sobre faixa de capitão do Fluminense Jogador fez reestreia pelo Tricolor

A reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense teve um momento curioso no Maracanã. Quando o zagueiro entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (12), Fábio tentou entregar a faixa de capitão ao defensor. O camisa 3, porém, recusou.

➡️ Hulk e Cano marcam em vitória do Fluminense contra o Bahia no Maracanã

Depois da partida, em entrevista à "Ge TV", Thiago Silva explicou a decisão. O zagueiro valorizou a atitude do goleiro, mas afirmou que outros jogadores assumiram o espaço de liderança durante o período em que esteve fora do clube.

continua após a publicidade

— Eu acho que o gesto respeitoso do Fábio comigo foi grande. Mas eu tive a minha saída inesperada, e alguns outros jogadores ocuparam esse espaço de líder com a minha saída — afirmou.

O defensor também revelou que já viveu situações desconfortáveis envolvendo a braçadeira ao longo da carreira. Por isso, não pretende transformar a definição do capitão em uma questão dentro do elenco.

continua após a publicidade

— Eu já tive alguns problemas com faixa de capitão na minha carreira, e é uma coisa que eu não quero voltar a repetir. Se eles acharem que eu devo usar, eu vou usar, mas, mesmo sem a faixa de capitão, me sinto um líder do time. Eu acho que é por isso que o clube apostou em mim mais uma vez. De verdade, para mim, a faixa é o menos importante. O mais importante é o respeito de cada um — disse.

Thiago Silva relembra episódio com Felipe Melo

Na resposta, Thiago Silva citou uma situação vivida em sua passagem anterior pelo Fluminense. O defensor relembrou que entregou a faixa a Felipe Melo quando o então companheiro entrou durante uma partida.

continua após a publicidade

— Ano passado, ou retrasado, aconteceu com o Felipe Melo. Ele estava no banco e entrou em um jogo. Eu dei a faixa para ele porque ele era o capitão do time naquele momento. O Fábio passou para mim porque acha que eu sou um capitão. Mas, para mim, isso é o menos importante. O mais importante é o respeito de cada um — recordou.

Reestreia pelo Fluminense

Thiago Silva entrou aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Renê, e fez sua primeira partida desde o retorno ao Fluminense. O zagueiro havia ficado fora da goleada sobre o Nova Iguaçu por causa do planejamento físico da comissão técnica.

continua após a publicidade

O defensor ganhou seus primeiros minutos na preparação para a retomada das competições oficiais. O Fluminense volta a campo na sexta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, mas Thiago Silva ainda não poderá atuar por depender da abertura da janela internacional de transferências.

Thiago Silva em reestreia pelo Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

🤑 Aposte nos jogos finais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável