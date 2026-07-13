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Aposta do Setorista: Samuell pode ser o próximo nome do Fluminense a sonhar com a Copa do Mundo de 2030

Camisa 9 é super artilheiro em Xerém

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 15:11
Atualizado há 2 minutos
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Samuell, de braços abertos, comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
Samuell, de braços abertos, comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

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Por tradição, o Fluminense acostumou seu torcedor a ver talentos de Xerém chegarem ao futebol profissional. De Marcelo a Thiago Silva, de André a João Pedro, passando por Luiz Henrique e tantos outros, o clube transformou a formação de jogadores em uma de suas maiores marcas.

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    Pensando na Copa do Mundo de 2030, quando uma nova geração deve ocupar espaço na Seleção Brasileira, um dos nomes que desponta em Xerém é o do atacante Samuell Esperancin, de apenas 15 anos.

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    Natural de Rondonópolis (MT), o camisa 9 chegou ao Fluminense em 2021, aos 10 anos, inicialmente para atuar no futsal. Desde então, evoluiu rapidamente e passou a atuar constantemente em categorias acima da sua idade. Em 2026, por exemplo, já foi utilizado na equipe Sub-16.

    Com 1,80m de altura, Samuell reúne características cada vez mais valorizadas para um centroavante moderno. Além da presença física e do jogo aéreo, destaca-se pela mobilidade, capacidade de atacar espaços e, principalmente, pela facilidade para marcar gols.

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    • Samuell é um camisa 9, que também joga mais recuado, como um 10. Apesar de ser móvel e se movimentar bastante, trabalha também para ser aquele atacante do toque final, sempre bem posicionado para empurrar pro gol.

    Brilho no Fluminense

    Os números ajudam a explicar por que Samuell é visto internamente como uma das grandes promessas da base tricolor. Em 2026, soma 21 gols e cinco assistências em 23 partidas, sendo o artilheiro da equipe campeã invicta da Taça Guanabara. Também balançou as redes cinco vezes na Copa do Brasil da categoria.

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    No ano anterior, a temporada foi igualmente impressionante:

    1. 56 jogos
    2. 64 gols
    3. 19 assistências

    Além do desempenho coletivo, colecionou premiações individuais. Foi artilheiro do Campeonato Metropolitano, da Copa Voltaço, da California Youth Cup, da Copa Brasileirinho e terminou o ano como artilheiro carioca da categoria (sub-11 + sub-12 + sub-13 + sub-14).

    Em 2024, entre campo e futsal, a mesma consistência:

    Campo

    1. 42 gols
    2. 13 assistências

    Futsal

    1. 66 gols
    2. 26 assistências

    Samuell é considerado a principal referência técnica da geração nascida em 2011, apontada dentro do Fluminense como uma das mais vencedoras dos últimos anos. O grupo conquistou quatro títulos em 2024 e repetiu o feito em 2025, acumulando conquistas nacionais e internacionais.

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    Nas campanhas, o atacante decidiu jogos importantes contra equipes tradicionais do Brasil e da Europa. Marcou em finais diante de Cruzeiro e Santos, balançou as redes contra Lokomotiv e Manchester City e protagonizou um dos momentos mais marcantes da categoria ao anotar um hat-trick diante da Juventus.

    Samuell, jovem promessa do Fluminense, comemora gol
    Samuell, jovem promessa do Fluminense, comemora gol (Foto: Divulgação)

    Presença desde cedo na Seleção Brasileira

    O desempenho em Xerém também abriu as portas da Seleção Brasileira. Samuell é convocado regularmente para a equipe Sub-15 e foi o camisa 9 da campanha do vice-campeonato invicto do Torneio Vlatko Markovic, disputado na Croácia. A experiência internacional faz parte de um processo que o próprio atacante encara como fundamental para sua evolução.

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    Mesmo ainda na adolescência, Samuell busca seguir uma rotina semelhante à dos atletas do elenco principal. O jogador, desde cedo, trabalha para evoluir em todos os aspectos do seu jogo, priorizando diversificar seu arsenal de formas de marcar. De perna direita, esquerda, de cabeça, de fora da área ou se movimentando. Isso tudo além de também levar um estilo de vida de saúde, principalmente na parte nutricional, como um profissional de alto nível.

    Projetar um garoto de 15 anos na Copa do Mundo de 2030 naturalmente envolve inúmeras variáveis. Lesões, desenvolvimento físico, adaptação ao futebol profissional e oportunidades podem mudar completamente qualquer trajetória.

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    Ainda assim, se hoje fosse preciso apontar um nome da base do Fluminense com potencial para seguir o caminho de jovens como Endrick, Estêvão ou Rayan rumo à Seleção Brasileira nos próximos anos, Samuell Esperancin desponta como uma das apostas mais fortes de Xerém. O caminho ainda é longo. Mas, pelos números, pela evolução e pela confiança que recebe dentro do clube, o centroavante já começa a construir credenciais para transformar a promessa em realidade.

    Samuell, do Fluminense, comemora gol pela Seleção Brasileira
    Samuell, do Fluminense, comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

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