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Conmebol sorteia confrontos das oitavas de final da Libertadores; veja os jogos

Partidas serão jogadas após a Copa do Mundo, em agosto

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 29/05/2026
12:30
Atualizado há 0 minutos
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Trofeu Libertadores
imagem cameraConmebol sorteou os confrontos das oitavas de final nesta sexta-feira. (Foto: AFP)
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A Conmebol sorteou na manhã desta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Libertadores. o evento aconteceu em Luque, no Paraguai, na sede da entidade, e definiu os oito duelos do torneio continental, que serão disputados após a Copa do Mundo, em agosto.

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As partidas foram definidas a partir dos cruzamentos dos potes um, com os primeiros colocados de cada grupo, e o pote dois, com os segundos de cada chave. Pela regra estabelecida pela Conmebol, não há sorteio de mando de campo, já que os líderes têm a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.

O único confronto brasileiro desta fase será entre o Cruzeiro, que veio do pote dois, e o Flamengo, que saiu do pote um. O duelo marca o reencontro do técnico Leonardo Jardim com seu ex-clube. O Corinthians, outro time do Brasil líder nos grupos, enfrentará o Rosario Central, da Argentina. Esses dois jogos acontecem do mesmo lado da chave, o que possibilita uma semifinal entre equipes brasileiras.

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Do outro lado do chaveamento, os três times brasileiros terão reencontros com seus rivais de fase de grupos. O Palmeiras, vice-campeão em 2025, irá duelar mais uma vez com o Cerro Porteño, do Paraguai, enquanto o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, da Argentina. O Mirassol também está neste mesmo lado e mede forças com a LDU.

Para completar os jogos deste lado da chave, o Platense, da Argentina, enfrenta o Coquimbo Unido, do Chile. Já os duelos entre Estudiantes, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile, e Deórtes Tolima, da Colômbia, e Del Valle, do Equador, estão no outro chaveamento, com Flamengo, Cruzeiro e Corinthians.

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Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026

Lado A

  1. Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI
  2. Corinthians x Rosario Central-ARG
  3. Cruzeiro x Flamengo
  4. Deportes Tolima-COL x Independiante Del Valle-EQU

Lado B

  1. Mirassol x LDU-EQU
  2. Palmeiras x Cerro Porteño-PAR
  3. Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI
  4. Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG

*Jogos separados pelos dois blocos de chaveamento. Times do lado direito fazem o segundo jogo em casa

Confrontos da Libertadores a partir das oitavas de final
Confrontos da Libertadores a partir das oitavas de final. (Foto: Reprodução/Conmebol/YouTube)

Datas-base das oitavas de final da Libertadores 2026

  • Oitavas de final: 11 a 20 de agosto
  • Quartas de final: 8 a 17 de setembro
  • Semifinais: 13 e 22 de outubro
  • Final: 28 de novembro (Estádio Centenário, em Montevidéu)

Veja a premiação da Libertadores a partir das oitavas

  • Oitavas de final: US$ 1.250.000 - R$ 6,3 milhões
  • Quartas de final: US$ 1.700.000 - R$ 8,6 milhões
  • Semifinal: US$ 2.300.000 - R$ 11,6 milhões
  • Vice-campeão: US$ 7.000.000 - R$ 35,4 milhões
  • Campeão: US$ 25.000.000 - R$ 126,6 milhões

*valor em real referente à cotação atualizada na publicação da matéria

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