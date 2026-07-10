Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores' Lance no clássico entre Fluminense rodou o mundo

Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais. Se trata de um lance da jovem equipe de futsal do Fluminense, em um clássico, contra o Vasco. Na partida, os atletas mirins do Tricolor constroem uma bela jogada, marcando um golaço e espantando os estrangeiros.

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Confira o vídeo e o que estão falando os internautas:

Tradução: Desde a infância eles já são melhores, incrível.

Tradução: Minha nossa

Tradução: E os gringos juram que com 6 meses de treino seus atletas podem dominar o esporte

Tradução: Eu já vi tantos ângulos diferentes deste lance e continua ficando cada vez melhor

Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

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Falta drible?

Mesmo com a grande repercussão do lance e dos elogios do público internacional, muitos brasileiros se "incomodaram" com a falta de dribles no lance. Os comentários em português refletiam muito sobre como o futebol brasileiro está cada vez mais parecido com o europeu, sem dribles ou com alguém indo para cima.

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Para muitos, essa é uma das causas pelas quais o Brasil nunca mais venceu uma Copa do Mundo, já que, desde 2002, o futebol brasileiro vem se tornando mais "tático" e menos "mágico".

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