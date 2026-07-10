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Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'

Lance no clássico entre Fluminense rodou o mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
10/07/2026 15:14
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)
Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais. Se trata de um lance da jovem equipe de futsal do Fluminense, em um clássico, contra o Vasco. Na partida, os atletas mirins do Tricolor constroem uma bela jogada, marcando um golaço e espantando os estrangeiros.

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    Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)
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