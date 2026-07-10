Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'
Lance no clássico entre Fluminense rodou o mundo
Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais. Se trata de um lance da jovem equipe de futsal do Fluminense, em um clássico, contra o Vasco. Na partida, os atletas mirins do Tricolor constroem uma bela jogada, marcando um golaço e espantando os estrangeiros.
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Confira o vídeo e o que estão falando os internautas:
Tradução: Desde a infância eles já são melhores, incrível.
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Tradução: Minha nossa
Tradução: E os gringos juram que com 6 meses de treino seus atletas podem dominar o esporte
Tradução: Eu já vi tantos ângulos diferentes deste lance e continua ficando cada vez melhor
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Falta drible?
Mesmo com a grande repercussão do lance e dos elogios do público internacional, muitos brasileiros se "incomodaram" com a falta de dribles no lance. Os comentários em português refletiam muito sobre como o futebol brasileiro está cada vez mais parecido com o europeu, sem dribles ou com alguém indo para cima.
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Para muitos, essa é uma das causas pelas quais o Brasil nunca mais venceu uma Copa do Mundo, já que, desde 2002, o futebol brasileiro vem se tornando mais "tático" e menos "mágico".
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