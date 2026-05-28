Fluminense fatura bolada com classificação na Libertadores; veja valores

A classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores trouxe alívio esportivo e também financeiro ao clube. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira (27), o Tricolor garantiu uma premiação importante da Conmebol em meio ao momento de pressão vivido na temporada.

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Pela participação na fase de grupos, o Fluminense já havia assegurado 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,15 milhões). Além disso, a Conmebol paga bônus por vitória nesta fase da competição. Cada triunfo rende 340 mil dólares, aproximadamente R$ 1,75 milhão.Como venceu Bolívar e Deportivo La Guaira no Maracanã, o clube arrecadou mais 680 mil dólares em bônus por desempenho, cerca de R$ 3,5 milhões.

Com a classificação às oitavas de final, o Fluminense ainda garantiu mais 1,25 milhão de dólares, aproximadamente R$ 6,44 milhões. No total, o Tricolor já acumulou cerca de 2,93 milhões de dólares na Libertadores de 2026, algo em torno de R$ 15 milhões na cotação atual.

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Apesar disso, o clube ainda vê a campanha como financeiramente abaixo do ideal. O Fluminense venceu apenas dois dos seis jogos da fase de grupos. Caso tivesse conquistado aproveitamento perfeito, teria recebido mais 2,04 milhões de dólares em bônus por vitórias, o equivalente a aproximadamente R$ 10,5 milhões. Ou seja, o Tricolor deixou pelo caminho cerca de R$ 7 milhões apenas na fase de grupos em relação ao cenário máximo possível.

O valor poderia ter sido ainda mais preocupante em caso de eliminação precoce. Isso porque a vaga nas oitavas já representa uma quantia considerada importante dentro do planejamento financeiro do clube, que prevê arrecadações esportivas relevantes em 2026 após os investimentos feitos no elenco.

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Além do dinheiro já garantido, o Fluminense segue vivo na disputa por premiações ainda maiores nas próximas fases da Libertadores:

Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)

Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)

Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)

Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)

Somando todas as fases e bônus possíveis por vitória, o campeão da Libertadores pode ultrapassar os R$ 200 milhões em premiação total. Avançar no torneio foi fundamental não apenas pelo peso esportivo, mas também para aliviar a necessidade de vendas de jogadores na próxima janela de transferências. Antes da classificação, a possibilidade de eliminação já gerava preocupação sobre o impacto no orçamento e no planejamento do restante da temporada.

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Canobbio comemora terceiro gol do Fluminense contra o La Guaira (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

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