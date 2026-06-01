O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da pausa nos jogos oficiais por conta da Copa do Mundo, o clube já tem definido o cronograma para o período sem competições.

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O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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O retorno aos jogos oficiais está previsto para o dia 22 de julho, quando o Fluminense recebe o Bragantino no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a partida pode ser adiada por conta da Copa Sul-Americana, que tem confronto time de Bragança contra o Sporting Cristal também no dia 22. Com isso, o primeiro compromisso do Tricolor após a Copa do Mundo pode passar a ser contra o Grêmio, em 26 de julho, na Arena.

A sequência do segundo semestre promete ser intensa. Além da disputa do Brasileirão, o Fluminense terá pela frente os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Vasco, previstos para a semana do dia 1º de agosto, e também as oitavas de final da Libertadores, programadas para a semana do dia 11 de agosto.

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Cruzeiro e Fluminense empatam no Mineirão

No último jogo do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, Cruzeiro e Fluminense empataram em 1 a 1 no Mineirão. Os gols do jogo válido pela 18ª rodada foram marcados por John Kennedy e Matheus Pereira. Com o resultado, os cariocas ficam na terceira posição, com 31 pontos, enquanto a Raposa caiu para a 11ª colocação com 34.

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