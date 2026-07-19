Mbappé faz previsão para Messi na final da Copa do Mundo: 'Tenho certeza' Argentino enfrenta a Espanha neste domingo (19), às 16h

Depois de marcar duas vezes na derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra, pela disputa do terceiro lugar, Mbappé afirmou ter certeza de que o argentino balançará as redes na decisão deste domingo. Com os dois gols diante dos ingleses, o craque assumiu a liderança da artilharia desta edição do Mundial. Messi, porém, ainda terá a final para tentar alcançar o francês.

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— Leo marca o tempo todo. Ele vai marcar amanhã, tenho certeza. Eu apenas tento ajudar minha equipe e fazer gols. Quando você marca tantas vezes em Copas do Mundo, isso faz com que alcance determinadas dimensões. Eu teria preferido não ser o maior artilheiro da história e disputar a partida de amanhã. É bom para o legado, para quando deixarem de falar que eu fui um desses jogadores, mas, hoje, essa não é a primeira coisa que passa pela minha cabeça — afirmou Mbappé.

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Mbappé pode fechar temporada com três artilharias

Além da disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, Mbappé pode terminar a temporada com uma marca expressiva. O atacante já encerrou a La Liga e a Champions League como principal goleador das competições.

Caso Messi não marque três vezes na final, o francês também terminará no topo da artilharia do Mundial. Assim, Mbappé fechará a temporada como goleador máximo de três das principais competições que disputou: La Liga, Champions League e Copa do Mundo.

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Apesar dos números individuais, o capitão dos Bleus lamentou não estar na decisão. A França encerrou a participação na quarta colocação após perder para a Espanha na semifinal e sofrer seis gols da Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

Messi em ação com a bola na vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

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