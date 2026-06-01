Germán Cano usou as redes sociais nesta segunda-feira (1) para responder às especulações sobre uma possível aposentadoria ao fim da temporada. Em uma publicação no Instagram, o atacante do Fluminense afirmou que ainda se sente motivado para competir e garantiu que pretende seguir atuando enquanto acreditar que pode ajudar dentro de campo.

continua após a publicidade

➡️Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes

A mensagem foi publicada em meio a um momento de questionamentos sobre o futuro do argentino. Aos 38 anos, Cano conviveu com problemas físicos nos últimos meses, perdeu sequência em diferentes momentos das últimas duas temporadas e tem contrato com o Fluminense apenas até o fim de 2026.

— Escuto muitas pessoas dizendo que chegou a hora de eu me aposentar. Respeito isso, porque o futebol sempre gera opiniões. Mas quero dizer algo: ainda tenho a mesma paixão, o mesmo desejo de competir e o mesmo compromisso de sempre. O futebol me ensinou que os limites muitas vezes estão na minha mente. Passei por momentos difíceis, lesões e desafios, e sempre encontrei forças para voltar. Hoje não é diferente. No entanto, sinto que tenho muito mais a oferecer dentro do campo. Enquanto eu tiver sonhos, algo para crescer e o desejo de ajudar meu time, continuarei lutando para fazer o que mais amo. Obrigado a todos que me apoiam a cada passo do caminho. E àqueles que duvidam, eu entendo. O tempo e o trabalho duro serão minha recompensa. Minha história ainda não acabou — escreveu.

continua após a publicidade

Ídolo recente da torcida tricolor, Cano foi peça central nas conquistas da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024. Apesar disso, o atacante vive uma temporada diferente em 2026, marcada por lesões e maior concorrência no setor ofensivo.

➡️Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo; veja a programação

Cano próximo dos últimos capítulos pelo Fluminense

Em abril, o Lance! revelou que o Fluminense não planeja renovar o contrato do atacante argentino. A partir desta janela de transferências, o jogador está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Tricolor sem custos. O Clube das Laranjeiras estuda uma forma de se despedir do ídolo com homenagens.

continua após a publicidade

Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

🤑 Aposte em jogos da Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável