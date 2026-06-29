Fica ou sai? Entenda futuro de Canobbio no Fluminense Jogador se reapresenta somente no dia 10 de julho

Eliminado da Copa do Mundo com o Uruguai, Canobbio não voltará imediatamente ao Fluminense. O atacante recebeu um período de férias depois da participação no Mundial e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho, no CT Carlos Castilho.

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Com isso, Canobbio está fora dos amistosos marcados para os dias 8 e 12 de julho. O uruguaio também é dúvida para enfrentar o Bragantino, no dia 17, pela retomada do calendário oficial do Tricolor. A informação do retorno do jogador foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o camisa 17 terminou a primeira parte da temporada como titular absoluta e vivia uma crescente nos últimos jogos com Zubeldía. Agora, no entanto, terá de recuperar ritmo e espaço em um grupo que se reapresentou no dia 23 de junho e já trabalha junto há mais tempo.

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A disputa no setor ofensivo promete ser forte. Antes da paralisação, o Fluminense tinha uma linha de frente com Savarino, Acosta e John Kennedy como as principais opções. O uruguaio vinha em evolução, mas não vivia o melhor momento entre os nomes do ataque.

A chegada de Hulk aumenta ainda mais a concorrência. A tendência é que o atacante precise reconquistar espaço aos poucos, principalmente por ficar fora do período inicial de treinamentos da intertemporada.

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O cenário não significa perda de prestígio. Canobbio segue valorizado internamente e é visto como um jogador importante para o elenco. A questão passa pelo ritmo, pela concorrência e pelo momento do time na volta das competições.

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Fluminense de olho no mercado

Canobbio também volta ao Fluminense em meio a um cenário de mercado aquecido. O atacante é um dos nomes valorizados do elenco e um dos jogadores que podem atrair propostas na janela de transferências. O Fluminense já recebeu sondagens da MLS, da Europa, do Krasnodar e do River Plate. Até o momento, porém, não houve proposta oficial.

A participação na Copa do Mundo tende a aumentar a visibilidade do uruguaio. Mesmo com a eliminação da seleção, Canobbio ganhou projeção, marcou gol e esteve no centro de um dos jogos mais importantes do Uruguai no torneio, contra a Espanha, ainda que de maneira controvérsa após a expulsão.

Saída não é tratada como certa

Apesar do interesse do mercado, não há definição sobre saída. O Fluminense tem necessidade de fazer caixa e trabalha com uma meta alta de vendas na temporada, mas a diretoria pretende priorizar também o lado esportivo.

Canobbio chegou por 6 milhões de euros e se tornou a maior compra da história do Fluminense, posto superado depois pela chegada de Castillo. O Tricolor entende que desde a chegada, em janeiro de 2025, o uruguaio teve grande valorização e, por isso, não vai ouvir propostas desse patamar.

O jogador também não planeja sair para qualquer destino. Canobbio não deseja se transferir para um clube de menor expressão no futebol europeu. A ideia do uruguaio é avaliar apenas projetos competitivos e propostas que sejam boas para ele e para o Fluminense.

O clima de despedida que marcou a saída do jogador para a Copa do Mundo, portanto, não representa a realidade. Canobbio estava focado no Fluminense antes de se apresentar ao Uruguai, realizou o sonho de voltar à seleção e disputar o Mundial, e agora retorna com a cabeça no Tricolor.

Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai contra a Espanha pela Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

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