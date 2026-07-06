Trump admite ligação à Fifa por Balogun e chama Claus de "suspeito"
Presidente dos Estados Unidos confirmou conversa com Gianni Infantino para revisar a expulsão de Folarin Balogun e questionou a atuação do árbitro brasileiro na Copa do Mundo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da expulsão de Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026. Além de admitir a conversa com o dirigente da entidade, Trump fez duras críticas ao árbitro brasileiro Raphael Claus, que aplicou o cartão vermelho ao atacante norte-americano na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina.
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Durante conversa com jornalistas, Trump afirmou que não pressionou a Fifa, mas solicitou que o lance fosse reavaliado. Segundo o presidente norte-americano, a jogada de Balogun não justificava expulsão e a punição automática para o jogo seguinte era injusta.
Trump chama Raphael Claus de "um pouco suspeito"
Ao comentar o lance, Trump criticou o árbitro brasileiro Raphael Claus. O presidente afirmou que o juiz era "um pouco suspeito" e chegou a dizer que as pessoas deveriam "olhar o histórico" do brasileiro, sugerindo que sua atuação merecia atenção mais detalhada.
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Segundo relatos publicados pela imprensa internacional, Trump também mencionou o histórico de Raphael Claus durante a conversa com Infantino, usando episódios anteriores envolvendo o árbitro brasileiro para defender a revisão da expulsão de Balogun.
Apesar das declarações de Trump, não há indicação de que Raphael Claus tenha cometido irregularidade relacionada ao caso. O árbitro aplicou o cartão vermelho após revisão do lance conforme os protocolos da arbitragem de vídeo adotados pela Fifa.
Fifa anulou suspensão de Balogun
Horas antes do confronto entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final, a Fifa anunciou que suspenderia os efeitos da punição aplicada a Balogun, permitindo que o atacante entrasse em campo. A entidade utilizou previsão do Código Disciplinar para colocar a sanção em período probatório de um ano, sem retirar o cartão vermelho da ficha do jogador.
A decisão provocou forte repercussão internacional. A Uefa classificou a medida como "sem precedentes" e afirmou que a intervenção compromete a credibilidade da competição. A Federação Belga também apresentou recurso contra a escalação do atacante norte-americano.
Caso gera debate sobre influência política na Copa
A confirmação da ligação de Trump ampliou as discussões sobre a independência das decisões disciplinares da Fifa. Embora o presidente dos Estados Unidos tenha afirmado que apenas fez um pedido de revisão e que a decisão final foi tomada por uma comissão independente da entidade, o episódio gerou críticas de dirigentes, ex-cartolas e representantes do futebol europeu.
O caso Balogun tornou-se um dos principais temas extracampo da Copa do Mundo de 2026. Além da repercussão envolvendo Trump, a situação colocou Raphael Claus no centro do debate internacional e aumentou a pressão sobre a Fifa para esclarecer os critérios usados na suspensão da punição aplicada ao atacante dos Estados Unidos.
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