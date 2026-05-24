O Fluminense tem mais uma baixa para enfrentar o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Os times se enfrentam no Mineirão, no domingo (31). Além de Zubeldía, Freytes e Nonato, suspensos, Canobbio também deve perder o duelo por conta da convocação à Copa do Mundo. O jogador deve ter a confirmação da seleção do Uruguai nos próximos dias.

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➡️ Fluminense sofre gol pelo 9º jogo seguido às vésperas de 'final' na Libertadores

Canobbio não viajou para o interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol neste sábado (24). O jogador foi cortado da relação por correr risco de lesão devido ao acúmulo de desgaste. Apesar disso, não deve haver problemas para o atacante entrar em campo contra o Deportivo La Guaira na quarta-feira (27). Nem por questão física, nem pela seleção uruguaia.

De acordo com o regulamento da Fifa, o período de liberação obrigatória começa nesta segunda-feira (25). Em casos de partidas decisivas da confederação, pode haver exceção e extensão do prazo até 30 de maio de 2026, sujeita à aprovação da entidade. Com isso, confirmada a convocação, Canobbio se despede do Fluminense rumo à Copa do Mundo após a partida contra o La Guaira.

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A lista final do Uruguai ainda não foi divulgada. Canobbio está na pré-lista e foi convocado na última Data Fifa, mas ainda não foi informado se vai ser dispensado da La Celeste — a exemplo de outros jogadores. Alguns atletas como Facundo Pellistri, Arrascaeta, Seba Cáceres e Federico Viñas já se apresentaram para preparação rumo ao Mundial.

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O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

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Agora, com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

1 - Se vencer o La Guaira, torce para o Bolívar empatar ou perder.

2 - Se empatar com o La Guaira, torce para a derrota do Bolívar.

Canobbio e Lucho Acosta comemoram segundo gol do Fluminense contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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