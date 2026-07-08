Estreia de Hulk! Veja relacionados do Fluminense para enfrentar o Nova Iguaçu
Tricolor joga pela primeira vez para a torcida após pausa da Copa do Mundo
Hulk vai fazer sua estreia pelo Fluminense nesta quarta-feira (8), contra o Nova Iguaçu, em amistoso marcado para 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O atacante foi relacionado pelo técnico Luis Zubeldía e terá o primeiro contato com a torcida tricolor desde que chegou ao clube.
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O nome do reforço é a principal atração da lista divulgada pelo Fluminense. No press kit da partida, Hulk afirmou estar ansioso para encontrar os torcedores e disse que espera retribuir o carinho recebido com entrega, raça e dedicação dentro de campo.
Thiago Silva ainda não joga
Quem ainda não aparece entre os relacionados é Thiago Silva. Como antecipado pelo Lance!, o zagueiro segue em preparação física e não será utilizado neste primeiro amistoso da intertemporada.
O defensor se reapresentou recentemente ao CT Carlos Castilho e iniciou os trabalhos com o elenco, mas a comissão técnica adota cautela antes de colocá-lo novamente em campo.
Relacionados do Fluminense
Goleiros:
Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Felix.
Laterais:
Guga, Julio Fidélis, Renê e Vagno.
Zagueiros:
Freytes, Igor Rabello, Millán e Jemmes.
Meio-campistas:
Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Ruan e Martinelli.
Atacantes:
Germán Cano, John Kennedy, Hulk, Keven Samuel, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Wesley Natã.
Fluminense em intertemporada
O elenco do Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e realiza a intertemporada no CT Carlos Castilho. Canobbio, que disputou a Copa do Mundo, ganhou férias e tem retorno previsto ao clube no dia 10 de julho.
Depois do amistoso contra o Nova Iguaçu, o Tricolor volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h. Na sequência, encara o Red Bull Bragantino, no dia 17, pelo Campeonato Brasileiro.
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