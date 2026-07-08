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Estreia de Hulk! Veja relacionados do Fluminense para enfrentar o Nova Iguaçu

Tricolor joga pela primeira vez para a torcida após pausa da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 17:29
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Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã
Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

Hulk vai fazer sua estreia pelo Fluminense nesta quarta-feira (8), contra o Nova Iguaçu, em amistoso marcado para 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O atacante foi relacionado pelo técnico Luis Zubeldía e terá o primeiro contato com a torcida tricolor desde que chegou ao clube.

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    O nome do reforço é a principal atração da lista divulgada pelo Fluminense. No press kit da partida, Hulk afirmou estar ansioso para encontrar os torcedores e disse que espera retribuir o carinho recebido com entrega, raça e dedicação dentro de campo.

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    Thiago Silva ainda não joga

    Quem ainda não aparece entre os relacionados é Thiago Silva. Como antecipado pelo Lance!, o zagueiro segue em preparação física e não será utilizado neste primeiro amistoso da intertemporada.

  • Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México

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    • O defensor se reapresentou recentemente ao CT Carlos Castilho e iniciou os trabalhos com o elenco, mas a comissão técnica adota cautela antes de colocá-lo novamente em campo.

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    Goleiros:
    Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Felix.

    Laterais:
    Guga, Julio Fidélis, Renê e Vagno.

    Zagueiros:
    Freytes, Igor Rabello, Millán e Jemmes.

    Meio-campistas:
    Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Ruan e Martinelli.

    Atacantes:
    Germán Cano, John Kennedy, Hulk, Keven Samuel, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Wesley Natã.

    Fluminense em intertemporada

    O elenco do Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e realiza a intertemporada no CT Carlos Castilho. Canobbio, que disputou a Copa do Mundo, ganhou férias e tem retorno previsto ao clube no dia 10 de julho.

    Depois do amistoso contra o Nova Iguaçu, o Tricolor volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h. Na sequência, encara o Red Bull Bragantino, no dia 17, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho
    Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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