Fluminense divide elenco e fará jogo-treino antes de amistoso
Parte do grupo vai atuar no CT Carlos Catilho, enquanto o restante enfrenta o Nova Iguaçu
O Fluminense dará sequência à preparação para a retomada da temporada com uma programação dupla nesta quarta-feira (8). O elenco tricolor foi dividido em dois grupos: durante a manhã, parte do grupo realizará um jogo-treino no CT Carlos Castilho. Já à noite, às 20h30, outro grupo enfrentará o Nova Iguaçu, no Maracanã, em amistoso que contará com a presença da torcida.
➡️ Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso
A estratégia foi definida pela comissão técnica para distribuir os minutos entre os jogadores neste retorno às atividades. Com o elenco dividido, todos os atletas terão oportunidade de ganhar ritmo de jogo antes da sequência oficial da temporada.
➡️ Fluminense reforça campanha por presença da torcida em amistosos no Maracanã
A programação foi divulgada pela FluTV e faz parte da preparação do Tricolor para os próximos compromissos. Na última semana, o Fluminense já havia realizado um jogo-treino no CT Carlos Castilho, quando goleou o São Cristóvão por 5 a 0.
⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Mbappé para marcar a qualquer altura em França x Marrocos @1.81
Depois do amistoso diante do Nova Iguaçu, o Fluminense voltará a atuar no Maracanã no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), quando enfrentará o Bahia em mais um teste preparatório. Assim como o duelo desta quarta-feira, a partida também terá presença de público.
Onde Assistir
Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir e prováveis escalações para o amistosoHá 2 horas
Fluminense
Fluminense x Nova Iguaçu: funcionamento do Metrô com amistoso no MaracanãHá 17 horas
Fluminense
Fluminense reforça campanha por presença da torcida em amistosos no MaracanãHá 18 horas
Fora de Campo
Torcedores reagem à publicação do Fluminense: 'Não precisava'Há 18 horas
Fluminense
Fluminense anuncia venda de Facundo Bernal ao BetisHá 1 dia
Fluminense
Fluminense tem quatro jogadores em fim de contrato que podem sair de graçaHá 2 dias
Mais LANCE!