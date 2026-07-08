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Fluminense divide elenco e fará jogo-treino antes de amistoso

Parte do grupo vai atuar no CT Carlos Catilho, enquanto o restante enfrenta o Nova Iguaçu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 12:40
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Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho
Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense dará sequência à preparação para a retomada da temporada com uma programação dupla nesta quarta-feira (8). O elenco tricolor foi dividido em dois grupos: durante a manhã, parte do grupo realizará um jogo-treino no CT Carlos Castilho. Já à noite, às 20h30, outro grupo enfrentará o Nova Iguaçu, no Maracanã, em amistoso que contará com a presença da torcida.

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    A estratégia foi definida pela comissão técnica para distribuir os minutos entre os jogadores neste retorno às atividades. Com o elenco dividido, todos os atletas terão oportunidade de ganhar ritmo de jogo antes da sequência oficial da temporada.

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    Thiago Silva no treino do Fluminense com Hulk ao fundo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
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    • A programação foi divulgada pela FluTV e faz parte da preparação do Tricolor para os próximos compromissos. Na última semana, o Fluminense já havia realizado um jogo-treino no CT Carlos Castilho, quando goleou o São Cristóvão por 5 a 0.

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    Depois do amistoso diante do Nova Iguaçu, o Fluminense voltará a atuar no Maracanã no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), quando enfrentará o Bahia em mais um teste preparatório. Assim como o duelo desta quarta-feira, a partida também terá presença de público.

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