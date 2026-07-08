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Hulk passa em branco na estreia, mas Fluminense vence por 6 a 1

Camisa 7 começou a partida como titular

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 22:29
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Hulk, Savarino e Acostam comemoram gol do Fluminense contra o Nova Iguaçu
Hulk, Savarino e Acostam comemoram gol do Fluminense contra o Nova Iguaçu (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 6 a 1, nesta terça-feira (8), no Maracanã, em amistoso de intertemporada. O duelo marcou a estreia de Hulk com a camisa tricolor e serviu como preparação da equipe de Luis Zubeldía antes da retomada da temporada.

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    • O Nova Iguaçu saiu na frente no início da partida, com gol de cabeça de Daniel Zavoli. O Fluminense reagiu ainda no primeiro tempo, buscou a virada com Hércules e Savarino, ampliou com o venezuelano no começo da etapa final e completou a goleada com Martinelli, John Kennedy e Germán Cano.

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    Estreia de Hulk movimenta ataque tricolor

    A noite começou com expectativa pela primeira partida de Hulk pelo Fluminense. E o atacante participou bastante do jogo. Logo aos quatro minutos, recebeu ótimo passe de Savarino, saiu cara a cara com o goleiro Mota e finalizou para fora.

    O camisa 7 também apareceu em jogadas de combinação, tabelou com Lucho Acosta e Savarino e participou da construção do segundo gol tricolor. No fim do primeiro tempo, teve outra grande chance de marcar pela primeira vez com a camisa do Fluminense, após cruzamento de Savarino, mas finalizou para fora dentro da área.

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    • Na etapa final, Hulk voltou a levar perigo. Aos cinco minutos, Lucho achou o atacante na área. Ele evitou a saída da bola pela linha de fundo e bateu sem ângulo, mas parou em Mota. Aos 13, cobrou falta forte da entrada da área, no meio do gol, e obrigou o goleiro a defender em dois tempos.

    Nova Iguaçu sai na frente

    Mesmo com domínio tricolor nos primeiros minutos, quem abriu o placar foi o Nova Iguaçu. Aos nove minutos, Iago Lacerda cobrou falta na segunda trave, e Zavoli ganhou de Renê pelo alto para cabecear sem chance para Fábio.

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    Fluminense reage e vira antes do intervalo

    O Fluminense chegou ao empate aos 23 minutos. Lucho Acosta lançou Savarino, que invadiu a área e finalizou. A bola desviou, encobriu Mota e quase entrou. O goleiro conseguiu se recuperar e espalmar em cima da linha, mas Hércules apareceu no rebote para cabecear e deixar tudo igual.

    A virada veio aos 32 minutos, em uma das melhores jogadas coletivas da partida. Serna, Hulk e Lucho Acosta triangularam pela direita. O meia argentino recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Savarino, que bateu no canto. Mota ainda tocou na bola, mas não evitou o segundo gol do Fluminense. Antes do intervalo, o Nova Iguaçu quase empatou após erro de Freytes. O zagueiro recuou mal para Fábio, e o goleiro precisou sair de carrinho.

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    Fluminense atropela no segundo tempo

    O Fluminense voltou para o segundo tempo pressionando. Logo no primeiro minuto, Guga recebeu passe de Martinelli e bateu cruzado, mas foi travado por Rian. Aos três, o Tricolor ampliou em nova jogada bem trabalhada. Renê, Hulk e Lucho Acosta fizeram rápida triangulação pelo lado esquerdo. O argentino recebeu e rolou para Savarino chegar batendo e marcar o terceiro do Fluminense no Maracanã.

    Aos 21 minutos, saiu o gol mais bonito da noite. Martinelli recebeu de Serna no bico da área e finalizou colocado, no ângulo, sem qualquer chance para Mota. Um golaço para transformar a vitória em goleada. Aos 36 minutos, Cano encontrou Riquelme dentro da área. O jovem levou para o fundo e cruzou rasteiro. John Kennedy dominou, tirou do zagueiro e bateu para fazer 5 a 1.

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    O sexto veio aos 45. Riquelme roubou a bola no campo de ataque, Cano recebeu na área, limpou Zé Gabriel e bateu no cantinho para fechar a goleada tricolor. Antes do último gol, o Fluminense ainda quase marcou em outras duas oportunidades. Millán cabeceou no travessão após escanteio, e Wesley Natã parou em boa defesa de Matheus Miranda. No rebote, John Kennedy mandou para fora.

    Próximo jogo

    O Fluminense segue a programação de intertemporada e volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor retoma o calendário oficial contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡
    A jogada do segundo gol do Fluminense mostrou o melhor do time na partida. Serna, Hulk e Lucho Acosta triangularam em velocidade, e o argentino encontrou Savarino livre para virar o jogo ainda no primeiro tempo.

    Deu aula 🏅
    Savarino foi o principal nome do Fluminense. Participou da criação, deu passe para Hulk em chance clara no início, marcou o gol da virada e ampliou no começo da segunda etapa.

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    Ficou abaixo 📉
    Freytes teve momento de instabilidade no primeiro tempo. O zagueiro errou recuo perigoso para Fábio e quase entregou o empate ao Nova Iguaçu.

    Não vou ver isso sozinho 👀
    O gol de Martinelli foi o lance mais bonito da partida. O camisa 8 recebeu de Serna no bico da área e acertou uma finalização colocada, no ângulo, para ampliar a goleada.

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    FICHA TÉCNICA
    Fluminense 6 x 1 Nova Iguaçu

    📆 Data e horário: terça-feira, 8 de julho, às 20h30
    📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    🥅 Gols: Zavoli, 9'/1ºT; Hércules, 23'/1ºT; Savarino, 32'/1ºT; Savarino, 3'/2ºT; Martinelli, 21'/2ºT; John Kennedy, 36'/2ºT; Cano, 45'/2ºT

    ESCALAÇÕES

    🟢🔴 Fluminense
    Fábio (Pitaluga); Guga (Fidélis), Jemmes (Igor Rabello), Freytes (Millán) e Renê (Vagno); Martinelli (Ruan Sales), Hércules (Alisson) e Lucho Acosta (Cano); Savarino (Riquelme Felipe), Hulk (John Kennedy) e Kevin Serna (Wesley Natã).
    Técnico: Luis Zubeldía.

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    🟠⚫ Nova Iguaçu
    Mota (Matheus Miranda); Augusto, Davi, Daniel Zavoli (Zé Gabriel), Polaco e Rian; Iago Lacerda, João Paulo e Lucas Cruz (Hamin); Xandinho e Léo Muchacho.
    Técnico: Felipe Conceição.

    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu
    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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