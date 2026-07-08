Hulk passa em branco na estreia, mas Fluminense vence por 6 a 1
Camisa 7 começou a partida como titular
O Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 6 a 1, nesta terça-feira (8), no Maracanã, em amistoso de intertemporada. O duelo marcou a estreia de Hulk com a camisa tricolor e serviu como preparação da equipe de Luis Zubeldía antes da retomada da temporada.
Hulk perde chances claras em estreia pelo Fluminense, e torcida reage: ‘Gol feito’
Veja gols de Fluminense x Nova Iguaçu: Tricolor sai atrás, mas reverte com goleada
CBF fará teste de impedimento semiautomático em Fluminense x Bahia
O Nova Iguaçu saiu na frente no início da partida, com gol de cabeça de Daniel Zavoli. O Fluminense reagiu ainda no primeiro tempo, buscou a virada com Hércules e Savarino, ampliou com o venezuelano no começo da etapa final e completou a goleada com Martinelli, John Kennedy e Germán Cano.
Estreia de Hulk movimenta ataque tricolor
A noite começou com expectativa pela primeira partida de Hulk pelo Fluminense. E o atacante participou bastante do jogo. Logo aos quatro minutos, recebeu ótimo passe de Savarino, saiu cara a cara com o goleiro Mota e finalizou para fora.
O camisa 7 também apareceu em jogadas de combinação, tabelou com Lucho Acosta e Savarino e participou da construção do segundo gol tricolor. No fim do primeiro tempo, teve outra grande chance de marcar pela primeira vez com a camisa do Fluminense, após cruzamento de Savarino, mas finalizou para fora dentro da área.
Na etapa final, Hulk voltou a levar perigo. Aos cinco minutos, Lucho achou o atacante na área. Ele evitou a saída da bola pela linha de fundo e bateu sem ângulo, mas parou em Mota. Aos 13, cobrou falta forte da entrada da área, no meio do gol, e obrigou o goleiro a defender em dois tempos.
Nova Iguaçu sai na frente
Mesmo com domínio tricolor nos primeiros minutos, quem abriu o placar foi o Nova Iguaçu. Aos nove minutos, Iago Lacerda cobrou falta na segunda trave, e Zavoli ganhou de Renê pelo alto para cabecear sem chance para Fábio.
Fluminense reage e vira antes do intervalo
O Fluminense chegou ao empate aos 23 minutos. Lucho Acosta lançou Savarino, que invadiu a área e finalizou. A bola desviou, encobriu Mota e quase entrou. O goleiro conseguiu se recuperar e espalmar em cima da linha, mas Hércules apareceu no rebote para cabecear e deixar tudo igual.
A virada veio aos 32 minutos, em uma das melhores jogadas coletivas da partida. Serna, Hulk e Lucho Acosta triangularam pela direita. O meia argentino recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Savarino, que bateu no canto. Mota ainda tocou na bola, mas não evitou o segundo gol do Fluminense. Antes do intervalo, o Nova Iguaçu quase empatou após erro de Freytes. O zagueiro recuou mal para Fábio, e o goleiro precisou sair de carrinho.
Fluminense atropela no segundo tempo
O Fluminense voltou para o segundo tempo pressionando. Logo no primeiro minuto, Guga recebeu passe de Martinelli e bateu cruzado, mas foi travado por Rian. Aos três, o Tricolor ampliou em nova jogada bem trabalhada. Renê, Hulk e Lucho Acosta fizeram rápida triangulação pelo lado esquerdo. O argentino recebeu e rolou para Savarino chegar batendo e marcar o terceiro do Fluminense no Maracanã.
Aos 21 minutos, saiu o gol mais bonito da noite. Martinelli recebeu de Serna no bico da área e finalizou colocado, no ângulo, sem qualquer chance para Mota. Um golaço para transformar a vitória em goleada. Aos 36 minutos, Cano encontrou Riquelme dentro da área. O jovem levou para o fundo e cruzou rasteiro. John Kennedy dominou, tirou do zagueiro e bateu para fazer 5 a 1.
O sexto veio aos 45. Riquelme roubou a bola no campo de ataque, Cano recebeu na área, limpou Zé Gabriel e bateu no cantinho para fechar a goleada tricolor. Antes do último gol, o Fluminense ainda quase marcou em outras duas oportunidades. Millán cabeceou no travessão após escanteio, e Wesley Natã parou em boa defesa de Matheus Miranda. No rebote, John Kennedy mandou para fora.
Próximo jogo
O Fluminense segue a programação de intertemporada e volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor retoma o calendário oficial contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A jogada do segundo gol do Fluminense mostrou o melhor do time na partida. Serna, Hulk e Lucho Acosta triangularam em velocidade, e o argentino encontrou Savarino livre para virar o jogo ainda no primeiro tempo.
Deu aula 🏅
Savarino foi o principal nome do Fluminense. Participou da criação, deu passe para Hulk em chance clara no início, marcou o gol da virada e ampliou no começo da segunda etapa.
Ficou abaixo 📉
Freytes teve momento de instabilidade no primeiro tempo. O zagueiro errou recuo perigoso para Fábio e quase entregou o empate ao Nova Iguaçu.
Não vou ver isso sozinho 👀
O gol de Martinelli foi o lance mais bonito da partida. O camisa 8 recebeu de Serna no bico da área e acertou uma finalização colocada, no ângulo, para ampliar a goleada.
✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 6 x 1 Nova Iguaçu
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de julho, às 20h30
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
🥅 Gols: Zavoli, 9'/1ºT; Hércules, 23'/1ºT; Savarino, 32'/1ºT; Savarino, 3'/2ºT; Martinelli, 21'/2ºT; John Kennedy, 36'/2ºT; Cano, 45'/2ºT
⚽ ESCALAÇÕES
🟢🔴 Fluminense
Fábio (Pitaluga); Guga (Fidélis), Jemmes (Igor Rabello), Freytes (Millán) e Renê (Vagno); Martinelli (Ruan Sales), Hércules (Alisson) e Lucho Acosta (Cano); Savarino (Riquelme Felipe), Hulk (John Kennedy) e Kevin Serna (Wesley Natã).
Técnico: Luis Zubeldía.
🟠⚫ Nova Iguaçu
Mota (Matheus Miranda); Augusto, Davi, Daniel Zavoli (Zé Gabriel), Polaco e Rian; Iago Lacerda, João Paulo e Lucas Cruz (Hamin); Xandinho e Léo Muchacho.
Técnico: Felipe Conceição.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Fora de Campo
Hulk perde chances claras em estreia pelo Fluminense, e torcida reage: 'Gol feito'Há 25 minutos
Fluminense
Veja gols de Fluminense x Nova Iguaçu: Tricolor sai atrás, mas reverte com goleadaHá 1 hora
Futebol Nacional
CBF fará teste de impedimento semiautomático em Fluminense x BahiaHá 1 hora
Fluminense
Escalação do Fluminense: Hulk é titular, e John Kennedy fica no bancoHá 2 horas
Fluminense
Estreia de Hulk! Veja relacionados do Fluminense para enfrentar o Nova IguaçuHá 5 horas
Fluminense
Fluminense divide elenco e fará jogo-treino antes de amistosoHá 9 horas
Mais LANCE!