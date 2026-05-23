Felipe Melo detona Zubeldía após derrota do Fluminense: 'Só se for com granada'

O ex-volante Felipe Melo, ídolo recente do Fluminense e atualmente comentarista do "Sportv", criticou duramente o técnico Luis Zubeldía após a derrota por 1 a 0 para o Mirassol, neste sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador questionou as escolhas do treinador e citou diretamente a situação de atletas da base que perderam espaço no elenco principal, entre eles o meia Davi Melo, seu filho.

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Davi subiu ao profissional do Fluminense nesta temporada, chegou a estrear pelo time principal, mas atualmente treina separado do grupo comandado por Zubeldía. Felipe usou o cenário para rebater torcedores que defendem o treinador e afirmou que os jogadores são reflexo das decisões da comissão técnica.

— Estou vendo aqui os comentários do pessoal falando do jogo do Fluminense. Alguns dizendo: "Não, tem que falar dos jogadores, não tem que botar a culpa no treinador, não". Tem que botar a culpa na minha mãe, então? Tem que botar a culpa no meu pai, não é no treinador? Na minha mãe? Vocês estão brincando, pô! Tudo bem, o jogador tem a sua parcela de culpa, porque quem entra em campo é o jogador. Mas quem escolhe o jogador para entrar em campo é o treinador. É esse mesmo treinador aí que não está deixando o profissional treinar com o profissional. É ele. Esse mesmo treinador que não deixa profissional treinar com profissional, mas quem vem de fora está tudo beleza, basta vir de fora — disse Felipe Melo.

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O ex-volante também criticou a pouca utilização de jogadores formados em Xerém e afirmou que os jovens só recebem oportunidades em situações extremas.

— Mas vai dar oportunidade para a base? Só se for com granada. Bota a granada, tira o pino e aí bota. Só assim para os moleques entrarem. Fora isso, a molecada que subiu não pode nem treinar no profissional — completou.

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Felipe ainda classificou a atuação do Fluminense diante do Mirassol como "pífia" e cobrou postura do elenco dentro de campo.

— Se eu sou o treinador de uma equipe e não corre, sai! Tem que ter postura de vencedor, de campeão dentro de campo. Se continua, a culpa é de quem? O jogo de hoje do Fluminense foi pífio. Foi pífio. Foi chutar aos 90 minutos. É muito pouco para um time que eu vejo, um elenco que eu vejo, que pode brigar por títulos, por coisas grandes. Mas não desse jeito aí. Agora, a falta de postura, o não correr dentro de campo… por que o treinador não tira, então? — afirmou.

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Zubeldía em coletiva pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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O Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira (27), pela Libertadores, contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã. Depois disso, o Tricolor encara o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, no domingo (31).

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