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Zubeldía responde se Hulk e John Kennedy podem jogar juntos no Fluminense

Tricolor venceu a partida por 6 a 1

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 23:01
Atualizado há 1 minutos
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Zubeldía, técnico do Fluminense, no banco do Maracanã
Zubeldía, técnico do Fluminense, no banco do Maracanã (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Após a vitória do Fluminense contra o Nova Iguaçu, o técnico Luis Zubeldía falou em entrevista coletiva. A partida marcou a estreia de Hulk e o retorno do Tricolor aos gramados depois da pausa para a Copa do Mundo.

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    O argentino foi questionado sobre a quantidade de atacantes que tem à disposição no elenco após a chegada de Hulk. Na resposta, o treinador apontou diferentes situações de cada um dos centroavantes.

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    — São todos bons jogadores. A verdade é que o clube, em diferentes momentos do mercado, contratou jogadores em posições diferentes. E, como sempre disse, quando é difícil dominar o mercado, quando apareceu uma possibilidade ou surgiu uma necessidade urgente, as contratações foram feitas. No fim, isso é o mais importante. Por exemplo: quando o Canobbio não podia vir, surgiu a possibilidade do Castillo. Quando parecia que o Hulk não sairia do Atlético-MG, apareceu a possibilidade de contratá-lo. O Germán teve um processo com algumas lesões, mas hoje está bem. O John, que parecia que depois de janeiro, depois do jogo contra o Vasco, talvez não fosse continuar, de repente fez um grande semestre. Então, as situações de cada jogador vão se acomodando sozinhas nesse sentido. Para mim, é uma grande novidade, uma grande notícia, ter alternativas. Isso é muito importante. Embora sejam muitos jogadores nessa posição, é fundamental ter opções, porque o calendário é apertado e vamos precisar estar à altura — disse.

    Zubeldía também respondeu sobre a possibilidade de Hulk e John Kennedy jogarem juntos. Na estreia do camisa 7, JK, artilheiro do Tricolor no ano, começou no banco.

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    • — Tentamos incorporar jogadores que sejam complementares entre si, não apenas com um jogador, mas com outros. A partir daí, as alternativas aumentam para tomar a decisão no momento em que ela precisar ser tomada. Depois, o rendimento da equipe, o rendimento individual, o momento do calendário, a diversidade de partidas que teremos, as características dos jogos daqui para frente, os mata-matas, Brasileiro fora de casa, Brasileiro em casa, expulsões, lesões… Todos esses pontos que formam o contexto de um calendário vão nos orientar para saber qual é a melhor dupla ou qual é a melhor opção em determinado momento. Mas o que eu explico, de forma parecida ao que falei sobre os zagueiros, é que são jogadores complementares. E eu já disse isso em outra coletiva — completou.

    Outras respostas

    Sobre jogadores jovens
    Normalmente, alguns jogadores ocupam uma terceira opção dentro de uma posição. Para dar um exemplo: na lateral, temos o Samuel Xavier, o Guga e o Julio. Então, na medida em que aparecer a oportunidade, claro que vamos estar abertos a colocar os jovens. Depois, há jovens de 18 anos, outros de 19, 20, 21, 22, 23 anos. Ainda continuam sendo jovens. Então, é todo um processo que precisamos acompanhar. Na medida em que tivermos a possibilidade, vamos dar oportunidades a eles.

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    Dupla de Thiago Silva
    Tudo é possível porque temos jogadores que podem se adaptar a qualquer situação que a gente proponha. Quando incorporamos cada jogador, isso também foi planejado com essa intenção: que ele não pudesse ser utilizado em apenas uma posição, mas que pudesse ser solução em qualquer um dos dois lados, no caso dos zagueiros. Então, isso está na nossa cabeça e pode acontecer qualquer uma das situações que você mencionou.

    Próximo jogo

    O Fluminense segue a programação de intertemporada e volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor retoma o calendário oficial contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Estreia de Hulk movimenta ataque do Fluminense

    A noite começou com expectativa pela primeira partida de Hulk pelo Fluminense. E o atacante participou bastante do jogo. Logo aos quatro minutos, recebeu ótimo passe de Savarino, saiu cara a cara com o goleiro Mota e finalizou para fora.

    O camisa 7 também apareceu em jogadas de combinação, tabelou com Lucho Acosta e Savarino e participou da construção do segundo gol tricolor. No fim do primeiro tempo, teve outra grande chance de marcar pela primeira vez com a camisa do Fluminense, após cruzamento de Savarino, mas finalizou para fora dentro da área.

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    Na etapa final, Hulk voltou a levar perigo. Aos cinco minutos, Lucho achou o atacante na área. Ele evitou a saída da bola pela linha de fundo e bateu sem ângulo, mas parou em Mota. Aos 13, cobrou falta forte da entrada da área, no meio do gol, e obrigou o goleiro a defender em dois tempos.

    Fluminense goleia Nova Iguaçu em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
    Fluminense goleia Nova Iguaçu em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

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