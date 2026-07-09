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Hulk aponta diferença entre Fluminense e Atlético-MG: 'Responsabilidade de decidir'

Jogador estreou pelo Tricolor nesta quarta-feira (8)

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 00:02
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Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu
Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Hulk estreou pelo Fluminense na goleada sobre o Nova Iguaçu, por 6 a 1, nesta terça-feira (8), no Maracanã, em amistoso de intertemporada. Depois da partida, o atacante comparou o novo momento da carreira com a passagem pelo Atlético-MG e afirmou que, no clube mineiro, conviveu com uma pressão maior para decidir jogos.

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    — O que eu vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todos os jogos, de ter que decidir. É uma pressão muito grande desde que eu cheguei no Atlético-MG. Venho para o Fluminense, um time que tem muitos jogadores de qualidade também, muitos jogadores que estão acostumados a ganhar, com experiência também — afirmou Hulk.

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    Responsabilidade dividida no Fluminense

    Hulk também citou Martinelli como exemplo de jogador jovem, mas já maduro dentro de campo. Segundo o atacante, a experiência do elenco tricolor não se limita à idade, mas também passa por conquistas e leitura de jogo.

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    • — Eu digo experiência de idade, experiência de conquista e experiência de jogar também. No caso do Martinelli, é um cara novo de idade, porém muito experiente dentro de campo, o que facilita muito o nosso jogo. Então, aqui a gente acaba dividindo algumas responsabilidades. Isso facilita muito para que a gente esteja mais leve nos jogos — completou.

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    O atacante ficou um longo período sem atuar antes da estreia pelo Fluminense. Mesmo assim, Hulk afirmou que tentou manter a condição física durante as férias para chegar bem ao novo clube e acelerar o processo de adaptação.

    — Desde que eu cheguei aqui, acho que tem um mês e pouco. Eu já estava há quase três meses sem jogar. Mas deu para treinar bastante. Principalmente quando entrei de férias, procurei manter a condição física para chegar bem fisicamente e poder entrosar o mais rápido possível com os meus companheiros — disse.

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    Entrosamento em evolução

    Hulk começou o amistoso no ataque ao lado de Savarino e Kevin Serna, com Lucho Acosta na armação. O jogador participou de boas combinações ofensivas e teve chances para marcar.

    — A gente vinha treinando bastante. Lógico que, quando se iniciam os treinos, é mais a parte física, até para recuperar o que a gente acaba perdendo nas férias. E a parte tática e técnica a gente vem aprimorando no dia a dia. Eu tenho certeza que, nos próximos jogos, a gente vai estar muito mais entrosado. A gente conseguiu fazer algumas jogadas coletivamente, que saíram até terminando com gol, então isso foi muito bom — declarou.

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    Hulk afirmou que se sente confortável para atuar em diferentes posições no ataque. O jogador elogiou a qualidade do elenco e também falou sobre o estilo intenso de Luis Zubeldía.

    — Já são muitos anos jogando futebol, então a gente acaba se adaptando a algumas posições e entendendo como o nosso time joga. Claro que o Fluminense tem grandes jogadores, o que facilita muito o nosso jogo. Então, independente da posição que eu jogar ali na frente, acho que vou conseguir me encaixar em qualquer uma das posições, porque é um time que facilita muito o nosso jogo — afirmou.

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    — O Zubeldía tem apenas um mês e pouco de trabalho. O que deu para perceber é que é um cara muito intenso, e isso é muito bom. Isso acaba fazendo com que todos os jogadores se dediquem da melhor forma possível no dia a dia. O treino fica muito competitivo, e isso é bom. Vão ter não só 11 jogadores, não só 14, 15, como alguns times têm, mas 30 jogadores treinando forte e preparados para exercer da melhor forma possível quando forem acionados — finalizou.

    Próximo jogo

    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã
    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    O Fluminense segue a programação de intertemporada e volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor retoma o calendário oficial contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

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