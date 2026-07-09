Zubeldía aponta dois jogadores do Fluminense como inegociáveis no mercado Treinador acabou de perder Bernal para o Betis, da Espanha

O técnico Luis Zubeldía explicou o planejamento do Fluminense no mercado e indicou a importância de Martinelli e Hércules para o funcionamento da equipe. Após a goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso no Maracanã, o treinador foi questionado pelo Lance! sobre jogadores considerados inegociáveis no elenco.

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Na resposta, Zubeldía não usou diretamente o termo "inegociável", mas deixou claro que os dois meio-campistas são peças centrais para sustentar o modelo de jogo tricolor. O argentino também explicou como foi conduzida a saída de Facundo Bernal, vendido ao Betis, da Espanha.

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Saída de Bernal já era prevista

Zubeldía revelou que a possibilidade de saída de Bernal já havia sido discutida desde janeiro. Segundo o treinador, o uruguaio tinha o desejo de permanecer naquele momento, mas havia um compromisso para liberá-lo caso uma nova oferta aparecesse.

— Quando montamos o elenco em janeiro, também fazíamos um pouco de futurologia sobre possíveis saídas. Essa situação do Bernal, de certa forma, apareceu em janeiro. Conversamos com o jogador e contamos com a boa vontade dele, porque ele queria ficar aqui. Ele estava muito bem. Sentia-se em casa — afirmou.

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— Então dissemos: "Bom, mais seis meses. Se a oferta persistir…". O Mário se comprometeu, junto com o presidente, a deixá-lo sair — completou.

— A planificação com as saídas, geralmente, já vem um pouco preestabelecida. Depois, como em tudo, o mercado domina os clubes. Se aparece uma oferta irresistível e o jogador quer sair, não há como segurar essa operação — disse.

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Apesar da perda de Bernal, Zubeldía elogiou a montagem do elenco tricolor. O treinador citou as chegadas de Hulk e Thiago Silva como reforços importantes e afirmou que o Fluminense segue com uma base forte para a sequência da temporada.

— Tudo está um pouco sujeito ao mercado. Eu, como treinador, sempre tento prever que um ou outro jogador possa sair, mas com a consciência de que o que vem pela frente é tão difícil ou mais difícil do que aquilo que passou. Há grandes objetivos. Claro que a ideia é seguir tendo um elenco competitivo. Chegaram Hulk, que é muito importante, Thiago Silva, que é muito importante. Nós já tínhamos uma base muito importante, temos reposição. Eu sempre elogiei o presidente, o Mário, o Paulo, pela montagem do elenco. E continuo pensando da mesma forma — completou.

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Martinelli e Hércules como peças-chave

Ao explicar o funcionamento do time, Zubeldía apontou o setor de meio-campo como o mais exigido no modelo do Fluminense. No esquema atual, Martinelli e Hércules precisam sustentar a pressão, participar da saída de bola e manter o equilíbrio entre ataque e defesa.

— Tenho claro que, se somos ofensivos, como normalmente somos, a parte dos volantes é a que mais sofre desgaste para mim. Porque eles precisam entrar e sair nas pressões. Porque eu exijo que eles saiam jogando em determinadas situações. Se você me pergunta onde se gera mais desgaste, por estarem em uma zona essencial do campo, são os meus dois meias, pelo tipo de jogadores que temos no ataque — disse.

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— Estatisticamente, melhoramos muito ofensivamente em relação à chegada ao último terço neste campeonato. E não perdemos tanto, também estatisticamente, em chegadas contra ou expectativa de gol contra. Ou seja, melhoramos lá na frente, estatisticamente falando, e não perdemos consistência defensiva. Se eu pretendo que os dois meias façam um trabalho incrível em todos os aspectos, é provável que eles se desgastem mais do que o normal. É aí que estou colocando um pouco o foco, analisando o presente e o futuro imediato — completou.

Chute do Martinelli para gol do Fluminense contra o Nova Iguaçu (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Próximo jogo

O Fluminense segue a programação de intertemporada e volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor retoma o calendário oficial contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

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Hércules comemora gol pelo Fluminense contra o Nova Iguaçu (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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